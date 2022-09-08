Руслан Лаврентьев — Денис Давыдов. Прогноз, ставки на матч(08.09.22)

Прогноз Руслан Лаврентьев — Денис Давыдов (08.09.2022), ставки и коэффициенты

Руслан Лаврентьев — Денис Давыдов (08-го сентября), ставки и коэффициенты

08-го сентября в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Ace Belarus Cup, в котором на корт выйдут Руслан Лаврентьев , а противостоять в этом поединке будет Денис Давыдов.



Теннисное противостояние Руслан Лаврентьев — Денис Давыдов пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 08-го сентября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 06:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Руслан Лаврентьев является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Руслан Лаврентьев — Денис Давыдов. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 08-го сентября, ведь именно в этот день на корте встречаются Руслан Лаврентьев и Денис Давыдов. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 06:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Руслан Лаврентьев имеет на своем счету три победы, Денис Давыдов может похвастаться четырьмя.

Руслан Лаврентьев

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Руслан Лаврентьев находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Руслан Лаврентьев является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Руслан Лаврентьев умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Руслан Лаврентьев обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Руслан Лаврентьев может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Денис Давыдов

На этом турнире Денис Давыдов играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Денис Давыдов все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Денис Давыдов не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Денис Давыдов уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Денис Давыдов на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Денис Давыдов пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Руслан Лаврентьев и Денис Давыдов впервые будут встречаться между собой. Если Руслан Лаврентьев уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Денис Давыдов пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Руслан Лаврентьев демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Руслан Лаврентьев – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Руслан Лаврентьев — Денис Давыдов. Прогноз, ставки на матч(08.09.22)

Руслан Лаврентьев

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Руслан Лаврентьев проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Руслан Лаврентьев в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Руслан Лаврентьев больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Руслан Лаврентьев уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Денис Давыдов

Несмотря на свой молодой возраст, Денис Давыдов демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Денис Давыдов уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Денис Давыдов станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Денис Давыдов, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Денис Давыдов умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Денис Давыдов имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Руслан Лаврентьев — Денис Давыдов Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Руслан Лаврентьев и Денис Давыдов начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Руслан Лаврентьев и Денис Давыдов показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Руслан Лаврентьев и Денис Давыдов провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Руслан Лаврентьев и Денис Давыдов действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Руслан Лаврентьев — Денис Давыдов: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Руслан Лаврентьев и Денис Давыдов из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Денис Давыдов относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Денис Давыдов проводит второй или третий матч. А вот Руслан Лаврентьев как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Руслан Лаврентьев, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Руслан Лаврентьев без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Руслан Лаврентьев вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Руслан Лаврентьев — Денис Давыдов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Руслан Лаврентьев и Денис Давыдов.



http://evolvegame.ru/cat0-592820-anadolu-efes-cska-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-tovarischeskie-matchi-klubov-07-09-22/