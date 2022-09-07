Italy (TBL) — Iran (TBL). Прогноз, ставки на матч(08.09.22)

Прогноз Italy (TBL) — Iran (TBL) (08 сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Italy (TBL) — Iran (TBL) 08-го сентября 2022 года

08-го сентября 2022 года в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Table Basketball League, в котором на своей площадке местный клуб Italy (TBL) примет соперника по национальному первенству Iran (TBL).



Баскетбольный поединок Italy (TBL) – Iran (TBL) пройдет в рамках престижного турнира 08-го сентября 2022 года, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 23:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Italy (TBL).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Italy (TBL) — Iran (TBL):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Italy (TBL) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Iran (TBL). Данный поединок будет сыгран 08-го сентября 2022 года, а по московскому времени его начало состоится в 23:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Iran (TBL) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Italy (TBL)

Летом баскетбольный клуб Italy (TBL) устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Italy (TBL) одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Iran (TBL)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Iran (TBL) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Iran (TBL) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Italy (TBL) — Iran (TBL), запланированного на 08-го сентября 2022 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 23:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Italy (TBL) и Iran (TBL) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Italy (TBL).



Italy (TBL) — Iran (TBL). Прогноз, ставки на матч(08.09.22)

Italy (TBL)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Italy (TBL) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Italy (TBL) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Italy (TBL) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Italy (TBL) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Iran (TBL)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Iran (TBL) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Iran (TBL) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Italy (TBL) — Iran (TBL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Italy (TBL) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 08-го сентября 2022 года сыграет матч против БК Iran (TBL). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 23:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Italy (TBL) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Italy (TBL) — Iran (TBL): хозяева должны брать три очка

В этом сезоне баскетбольный клуб Italy (TBL) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Italy (TBL) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Italy (TBL) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Iran (TBL) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Iran (TBL) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Italy (TBL) — Iran (TBL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Italy (TBL) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Italy (TBL) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Italy (TBL) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Iran (TBL) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Iran (TBL) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Iran (TBL) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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