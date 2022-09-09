Прогноз на бой Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) — Ксхулджо Вренози (Алб) 11 сентября

«Сукхдип Сингх Бхатти (Инд)» – «Ксхулджо Вренози (Алб)». 11.09.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 11.09.2022 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) — Ксхулджо Вренози (Алб). На ринге его участники появятся в 03:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) — Ксхулджо Вренози (Алб) пройдет 11.09.2022, и можно не сомневаться, что в 03:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) имеет две победы нокаутом, а Ксхулджо Вренози (Алб) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) — Ксхулджо Вренози (Алб):

победа Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) – 1.045, ничья – 40, победа Ксхулджо Вренози (Алб) – 14.5

Прогноз на матч Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) – Ксхулджо Вренози (Алб) Бои, титульный бой, 11.09.2022 :

Букмекерские конторы на бой Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) — Ксхулджо Вренози (Алб) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.045 и 14.5.

История личных встреч

Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) может и не устоять на ногах.

Ксхулджо Вренози (Алб) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Ксхулджо Вренози (Алб) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Ксхулджо Вренози (Алб) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Ксхулджо Вренози (Алб) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Ксхулджо Вренози (Алб) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Ксхулджо Вренози (Алб) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Ксхулджо Вренози (Алб) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Ксхулджо Вренози (Алб) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Ксхулджо Вренози (Алб) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Ксхулджо Вренози (Алб) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) – Ксхулджо Вренози (Алб) 11.09.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) и Ксхулджо Вренози (Алб). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) и Ксхулджо Вренози (Алб). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) и Ксхулджо Вренози (Алб) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) и Ксхулджо Вренози (Алб) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) легко справится с таким соперником, как Ксхулджо Вренози (Алб). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) в данный момент сильнее, нежели Ксхулджо Вренози (Алб), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Сукхдип Сингх Бхатти (Инд)

В своей профессиональной карьере Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Ксхулджо Вренози (Алб)

Последний раз Ксхулджо Вренози (Алб) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Ксхулджо Вренози (Алб) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Ксхулджо Вренози (Алб) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Ксхулджо Вренози (Алб) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Ксхулджо Вренози (Алб)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Ксхулджо Вренози (Алб) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) — Ксхулджо Вренози (Алб). Прогноз и ставки на матч. Бои 11.09.2022

Вряд ли Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Ксхулджо Вренози (Алб), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) и Ксхулджо Вренози (Алб), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Сукхдип Сингх Бхатти (Инд) выиграет бой.

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