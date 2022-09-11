Storm (жен) — Sky (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.09.22)

Прогноз Storm (жен) — Sky (жен) (12 сентября), ставки и коэффициенты

Storm (жен) — Sky (жен) (12-го сентября), ставки и коэффициенты

12-го сентября в 13:55 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Space League, в котором на своей площадке местный клуб Storm (жен) примет соперника по национальному первенству Sky (жен).



В последней встрече баскетбольных клубов Storm (жен) и Sky (жен) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 12-го сентября попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 13:55 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Storm (жен) — Sky (жен):

Принципиальный баскетбольный поединок Storm (жен) — Sky (жен) назначен на 12-го сентября, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 13:55 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Storm (жен)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Storm (жен) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Storm (жен) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Storm (жен) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Sky (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Sky (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Sky (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Sky (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч

Баскетбольный клуб Storm (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 12-го сентября. На этот раз соперником хозяев будет Sky (жен), так что в 13:55 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Storm (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Storm (жен) — Sky (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.09.22)

Storm (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Storm (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Sky (жен)

После того, как баскетбольный клуб Sky (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Sky (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Sky (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Storm (жен) — Sky (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 12-го сентября, и в его рамках состоится поединок Storm (жен) — Sky (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 13:55 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Storm (жен) — Sky (жен): в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне баскетбольный клуб Storm (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Storm (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Storm (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Sky (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Sky (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Sky (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Storm (жен) — Sky (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Storm (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Storm (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Storm (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Sky (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Sky (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat4-571524-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-shiva-svarup-sizya-ernest-kivanda-12-09-22/