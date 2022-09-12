Янг Бойс — КомфортПлюс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.09.22)

Прогноз Янг Бойс — КомфортПлюс (13-го сентября), ставки и коэффициенты

Янг Бойс — КомфортПлюс (13-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

13-го сентября 2022 года в 12:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Украина, в котором на своей площадке местный клуб Янг Бойс примет соперника по национальному первенству КомфортПлюс.



Болельщики баскетбольного клуба Янг Бойс очень любят матчи против БК КомфортПлюс, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 13-го сентября 2022 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 12:10 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Янг Бойс одержали три легкие победы.



Янг Бойс — КомфортПлюс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Янг Бойс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК КомфортПлюс. Данный поединок будет сыгран 13-го сентября 2022 года, а по московскому времени его начало состоится в 12:10. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба КомфортПлюс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Янг Бойс

В этом сезоне баскетбольный клуб Янг Бойс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Янг Бойс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Янг Бойс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Янг Бойс нет более травмированных игроков основы.



КомфортПлюс

В составе баскетбольного клуба КомфортПлюс нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб КомфортПлюс не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде КомфортПлюс уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Янг Бойс — КомфортПлюс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Янг Бойс — КомфортПлюс, запланированного на 13-го сентября 2022 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 12:10 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Янг Бойс и КомфортПлюс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Янг Бойс.



Янг Бойс — КомфортПлюс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.09.22)

Янг Бойс

В последние годы Янг Бойс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Янг Бойс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

КомфортПлюс

В прошлом месяце баскетбольный клуб КомфортПлюс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб КомфортПлюс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Янг Бойс — КомфортПлюс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Янг Бойс — КомфортПлюс, который должен пройти 13-го сентября 2022 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 12:10 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Янг Бойс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Янг Бойс — КомфортПлюс: хозяева должны брать три очка

Баскетбольный клуб Янг Бойс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Янг Бойс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб КомфортПлюс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб КомфортПлюс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером КомфортПлюс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб КомфортПлюс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Янг Бойс — КомфортПлюс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Янг Бойс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Янг Бойс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Янг Бойс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб КомфортПлюс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба КомфортПлюс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat3-594448-filadelfiya-seventi-siksers-soul-los-andzheles-leykers-am-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-basketbol-12-0/