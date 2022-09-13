Дарья Шаламанова — Тимеа Ярушкова: в ожидании «эйсов»

Прогноз Дарья Шаламанова — Тимеа Ярушкова (14-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

Дарья Шаламанова — Тимеа Ярушкова (14-го сентября), ставки и коэффициенты

14-го сентября в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дарья Шаламанова , а противостоять в этом поединке будет Тимеа Ярушкова.



Теннисное противостояние Дарья Шаламанова — Тимеа Ярушкова пройдет 14-го сентября, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 10:00 по московскому времени. Хотя Дарья Шаламанова и Тимеа Ярушкова уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Тимеа Ярушкова.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дарья Шаламанова — Тимеа Ярушкова:

14-го сентября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Дарья Шаламанова — Тимеа Ярушкова. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 10:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Тимеа Ярушкова, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Тимеа Ярушкова выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Дарья Шаламанова

По непонятным причинам Дарья Шаламанова в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Дарья Шаламанова теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Дарья Шаламанова занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Дарья Шаламанова играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Дарья Шаламанова имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Тимеа Ярушкова

На этом турнире Тимеа Ярушкова играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Тимеа Ярушкова все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Тимеа Ярушкова не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Тимеа Ярушкова уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Тимеа Ярушкова на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Тимеа Ярушкова пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Дарья Шаламанова» — «Тимеа Ярушкова»: прогноз автора

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Дарья Шаламанова — Тимеа Ярушкова (14-го сентября), ставки и коэффициенты

Дарья Шаламанова

Несмотря на внушительный возраст, Дарья Шаламанова демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Дарья Шаламанова гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Дарья Шаламанова обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Дарья Шаламанова снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Дарья Шаламанова может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Тимеа Ярушкова

В этом сезоне Тимеа Ярушкова не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Тимеа Ярушкова сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Тимеа Ярушкова допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Тимеа Ярушкова допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Тимеа Ярушкова демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Дарья Шаламанова — Тимеа Ярушкова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Дарья Шаламанова и Тимеа Ярушкова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Дарья Шаламанова и Тимеа Ярушкова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Дарья Шаламанова и Тимеа Ярушкова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Дарья Шаламанова и Тимеа Ярушкова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Дарья Шаламанова — Тимеа Ярушкова: в ожидании «эйсов»

Дарья Шаламанова и Тимеа Ярушкова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Дарья Шаламанова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Тимеа Ярушкова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Дарья Шаламанова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Тимеа Ярушкова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Дарья Шаламанова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Тимеа Ярушкова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Дарья Шаламанова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дарья Шаламанова — Тимеа Ярушкова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Дарья Шаламанова и Тимеа Ярушкова, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-595006-franciya-italiya-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-evropy-14-09-22/