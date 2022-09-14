Прогноз Парентини Валлега Монтебруно/Патраску — Баглоу/Меттраукс (15-го сентября), ставки и коэффициенты

Парентини Валлега Монтебруно/Патраску — Баглоу/Меттраукс. Прогноз, ставки на матч. ITF (15.09.22)

15-го сентября 2022 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Парентини Валлега Монтебруно/Патраску , а противостоять в этом поединке будет Баглоу/Меттраукс.



Так как теннисный поединок Парентини Валлега Монтебруно/Патраску — Баглоу/Меттраукс пройдет уже 15-го сентября 2022 года, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 14:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Парентини Валлега Монтебруно/Патраску на тот момент намного сильнее, нежели Баглоу/Меттраукс.



Парентини Валлега Монтебруно/Патраску — Баглоу/Меттраукс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

15-го сентября 2022 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Парентини Валлега Монтебруно/Патраску — Баглоу/Меттраукс. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Баглоу/Меттраукс, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Баглоу/Меттраукс выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Парентини Валлега Монтебруно/Патраску

На данный момент Парентини Валлега Монтебруно/Патраску является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Парентини Валлега Монтебруно/Патраску поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Парентини Валлега Монтебруно/Патраску пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Парентини Валлега Монтебруно/Патраску слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Парентини Валлега Монтебруно/Патраску будет более тщательно готовиться к поединку.



Баглоу/Меттраукс

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Баглоу/Меттраукс в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Баглоу/Меттраукс уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Баглоу/Меттраукс уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Баглоу/Меттраукс обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч Парентини Валлега Монтебруно/Патраску — Баглоу/Меттраукс

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Парентини Валлега Монтебруно/Патраску и Баглоу/Меттраукс. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Парентини Валлега Монтебруно/Патраску — Баглоу/Меттраукс. Прогноз, ставки на матч(15.09.22)

Парентини Валлега Монтебруно/Патраску

К данному турниру Парентини Валлега Монтебруно/Патраску подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Парентини Валлега Монтебруно/Патраску находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Парентини Валлега Монтебруно/Патраску не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Парентини Валлега Монтебруно/Патраску старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Парентини Валлега Монтебруно/Патраску демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Баглоу/Меттраукс

В этом сезоне Баглоу/Меттраукс действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Баглоу/Меттраукс обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Баглоу/Меттраукс не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Баглоу/Меттраукс не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Баглоу/Меттраукс имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Парентини Валлега Монтебруно/Патраску — Баглоу/Меттраукс Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Парентини Валлега Монтебруно/Патраску и Баглоу/Меттраукс аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Парентини Валлега Монтебруно/Патраску и Баглоу/Меттраукс обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Парентини Валлега Монтебруно/Патраску и Баглоу/Меттраукс постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Парентини Валлега Монтебруно/Патраску — Баглоу/Меттраукс: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Парентини Валлега Монтебруно/Патраску имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Парентини Валлега Монтебруно/Патраску и Баглоу/Меттраукс отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Баглоу/Меттраукс в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Парентини Валлега Монтебруно/Патраску превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Баглоу/Меттраукс сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Парентини Валлега Монтебруно/Патраску гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Парентини Валлега Монтебруно/Патраску — Баглоу/Меттраукс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Парентини Валлега Монтебруно/Патраску и Баглоу/Меттраукс букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Парентини Валлега Монтебруно/Патраску и Баглоу/Меттраукс проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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