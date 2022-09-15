Голубев/Пихлер — Василиоскас/Миккельсен. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.09.22)

Прогноз Голубев/Пихлер — Василиоскас/Миккельсен (15 сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Голубев/Пихлер — Василиоскас/Миккельсен 15.09.2022

15.09.2022 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Голубев/Пихлер , а противостоять в этом поединке будет Василиоскас/Миккельсен.



В 14:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Голубев/Пихлер и Василиоскас/Миккельсен. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 15.09.2022, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Голубев/Пихлер — Василиоскас/Миккельсен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 15.09.2022 встречаются Голубев/Пихлер и Василиоскас/Миккельсен. Начало поединка запланировано на 14:00 по МСК. Голубев/Пихлер является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Голубев/Пихлер

Болельщики ожидали, что на этом турнире Голубев/Пихлер продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Голубев/Пихлер в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Голубев/Пихлер сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Голубев/Пихлер немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Василиоскас/Миккельсен

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Василиоскас/Миккельсен имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Василиоскас/Миккельсен демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Василиоскас/Миккельсен не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Василиоскас/Миккельсен не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч

Длительное время Голубев/Пихлер и Василиоскас/Миккельсен не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Голубев/Пихлер и Василиоскас/Миккельсен. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Голубев/Пихлер — Василиоскас/Миккельсен. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.09.22)

Голубев/Пихлер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Голубев/Пихлер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Голубев/Пихлер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Голубев/Пихлер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Голубев/Пихлер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Голубев/Пихлер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Голубев/Пихлер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Голубев/Пихлер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Василиоскас/Миккельсен

На этом турнире Василиоскас/Миккельсен играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Василиоскас/Миккельсен какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Василиоскас/Миккельсен уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Василиоскас/Миккельсен много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Василиоскас/Миккельсен сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Василиоскас/Миккельсен не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Голубев/Пихлер — Василиоскас/Миккельсен Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Голубев/Пихлер и Василиоскас/Миккельсен аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Голубев/Пихлер и Василиоскас/Миккельсен обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Голубев/Пихлер и Василиоскас/Миккельсен постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Голубев/Пихлер — Василиоскас/Миккельсен: будет сделан акцент на атакующий теннис

Голубев/Пихлер и Василиоскас/Миккельсен которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Голубев/Пихлер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Василиоскас/Миккельсен хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Голубев/Пихлер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Василиоскас/Миккельсен умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Голубев/Пихлер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Василиоскас/Миккельсен вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Голубев/Пихлер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Голубев/Пихлер — Василиоскас/Миккельсен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Голубев/Пихлер и Василиоскас/Миккельсен.



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