Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) — Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA): хозяева разберутся с новичком

Прогноз Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) — Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA) (15-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) — Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA) 15.09.2022

15.09.2022 в 02:04 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) примет соперника по национальному первенству Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA).



Несмотря на то, что баскетбольный матч Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) – Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA) запланирован только на 15.09.2022, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 02:04 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) — Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 15.09.2022 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) — Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 02:04 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN), одержав семь побед.

Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN)

В этом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) нет более травмированных игроков основы.



Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA)

В составе баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) — Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) — Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA), запланированного на 15.09.2022. На площадке игроки обеих команд появятся в 02:04 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) и Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN).



Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) — Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA) (15.09.2022), ставки и коэффициенты

Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) — Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) — Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA), который должен пройти 15.09.2022 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 02:04 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) — Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA): хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) — Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (EVERGREEN) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (EZA) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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