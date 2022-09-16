Прогноз на бой Конрад Карват (Пол) — Радослав Слодкиевицз (Пол) 17-го сентября 2022 года

«Конрад Карват (Пол)» – «Радослав Слодкиевицз (Пол)». 17.09.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 17-го сентября 2022 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Конрад Карват (Пол) — Радослав Слодкиевицз (Пол). На ринге его участники появятся в 21:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Конрад Карват (Пол) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Конрад Карват (Пол) обладает несколькими чемпионскими титулами и 17-го сентября 2022 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Радослав Слодкиевицз (Пол), так что вряд ли в 21:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Конрад Карват (Пол) — Радослав Слодкиевицз (Пол):

победа Конрад Карват (Пол) – 0, ничья – 0, победа Радослав Слодкиевицз (Пол) – 0

Прогноз на матч Конрад Карват (Пол) – Радослав Слодкиевицз (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го сентября 2022 года :

Так как Конрад Карват (Пол) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Радослав Слодкиевицз (Пол) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Конрад Карват (Пол) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Конрад Карват (Пол) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Конрад Карват (Пол) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Конрад Карват (Пол) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Конрад Карват (Пол) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Конрад Карват (Пол) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Конрад Карват (Пол) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Радослав Слодкиевицз (Пол) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Радослав Слодкиевицз (Пол) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Радослав Слодкиевицз (Пол) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Радослав Слодкиевицз (Пол) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Радослав Слодкиевицз (Пол) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Конрад Карват (Пол) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Конрад Карват (Пол) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Конрад Карват (Пол) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Конрад Карват (Пол) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Конрад Карват (Пол) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Конрад Карват (Пол) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Радослав Слодкиевицз (Пол) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Радослав Слодкиевицз (Пол) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Радослав Слодкиевицз (Пол) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Радослав Слодкиевицз (Пол) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Радослав Слодкиевицз (Пол), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Конрад Карват (Пол) – Радослав Слодкиевицз (Пол) 17.09.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Конрад Карват (Пол) и Радослав Слодкиевицз (Пол). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Конрад Карват (Пол) и Радослав Слодкиевицз (Пол) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Конрад Карват (Пол) и Радослав Слодкиевицз (Пол) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Конрад Карват (Пол) и Радослав Слодкиевицз (Пол) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Конрад Карват (Пол) сейчас находится на пике формы, так что Радослав Слодкиевицз (Пол) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Конрад Карват (Пол).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Конрад Карват (Пол) — Радослав Слодкиевицз (Пол) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Радослав Слодкиевицз (Пол).

Конрад Карват (Пол)

Свою самую выдающуюся победу Конрад Карват (Пол) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Конрад Карват (Пол) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Конрад Карват (Пол) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Конрад Карват (Пол) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Конрад Карват (Пол) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Радослав Слодкиевицз (Пол)

Радослав Слодкиевицз (Пол) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Радослав Слодкиевицз (Пол) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Радослав Слодкиевицз (Пол) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Радослав Слодкиевицз (Пол) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Радослав Слодкиевицз (Пол) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Конрад Карват (Пол) — Радослав Слодкиевицз (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го сентября 2022 года

В настоящее время Конрад Карват (Пол) и Радослав Слодкиевицз (Пол) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Конрад Карват (Пол) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Конрад Карват (Пол) — Радослав Слодкиевицз (Пол) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Конрад Карват (Пол) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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