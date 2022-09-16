Прогноз Сан Беда Колледж Ред Лайонс — Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс (17-го сентября), ставки и коэффициенты

Сан Беда Колледж Ред Лайонс — Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс. Прогноз, ставки на матч (17.09.22)

17-го сентября в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Сан Беда Колледж Ред Лайонс примет соперника по национальному первенству Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс.



В 10:00 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Сан Беда Колледж Ред Лайонс – Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



Сан Беда Колледж Ред Лайонс — Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Сан Беда Колледж Ред Лайонс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс. Данный поединок будет сыгран 17-го сентября, а по московскому времени его начало состоится в 10:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Сан Беда Колледж Ред Лайонс

В этом сезоне баскетбольный клуб Сан Беда Колледж Ред Лайонс стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Сан Беда Колледж Ред Лайонс выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Сан Беда Колледж Ред Лайонс идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Сан Беда Колледж Ред Лайонс вообще лидирует в чемпионате.



Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс

На данный момент баскетбольный клуб Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Сан Беда Колледж Ред Лайонс наконец-то возвращаются домой, а 17-го сентября им уже необходимо сыграть поединок против БК Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс. На площадке игроки обеих команд появятся в 10:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Сан Беда Колледж Ред Лайонс — Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс (17-го сентября), ставки и коэффициенты

Сан Беда Колледж Ред Лайонс

В последние годы Сан Беда Колледж Ред Лайонс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Сан Беда Колледж Ред Лайонс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс

В прошлом матче баскетбольный клуб Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Сан Беда Колледж Ред Лайонс — Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Сан Беда Колледж Ред Лайонс — Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс, который должен пройти 17-го сентября в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 10:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Сан Беда Колледж Ред Лайонс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Сан Беда Колледж Ред Лайонс — Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс: хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне у баскетбольного клуба Сан Беда Колледж Ред Лайонс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Сан Беда Колледж Ред Лайонс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Сан Беда Колледж Ред Лайонс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Сан Беда Колледж Ред Лайонс сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сан Беда Колледж Ред Лайонс — Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Сан Беда Колледж Ред Лайонс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Сан Беда Колледж Ред Лайонс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Сан Беда Колледж Ред Лайонс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat1-572736-prognoz-na-match-spishska-nova-ves-previdza-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-16-09-22/