Робин Монтгомери — Александра Озборн. Прогноз, ставки на матч(20.09.22)

Прогноз Робин Монтгомери — Александра Озборн (20 сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Робин Монтгомери — Александра Озборн 20.09.2022

20.09.2022 в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Робин Монтгомери , а противостоять в этом поединке будет Александра Озборн.



Так как Робин Монтгомери в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Александра Озборн, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 20.09.2022. Но, доказать обратное Робин Монтгомери все же сможет в 20:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Робин Монтгомери — Александра Озборн:

Робин Монтгомери имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 20.09.2022 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Александра Озборн. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 20:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Робин Монтгомери имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Робин Монтгомери

В этом сезоне Робин Монтгомери показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Робин Монтгомери играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Робин Монтгомери умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Робин Монтгомери и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Робин Монтгомери будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Робин Монтгомери чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Александра Озборн

Нынешняя форма, которую демонстрирует Александра Озборн еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Александра Озборн постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Александра Озборн пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Александра Озборн не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Александра Озборн не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Робин Монтгомери — Александра Озборн

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Робин Монтгомери и Александра Озборн. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Робин Монтгомери и Александра Озборн должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Робин Монтгомери — Александра Озборн. Прогноз, ставки на матч(20.09.22)

Робин Монтгомери

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Робин Монтгомери, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Робин Монтгомери уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Робин Монтгомери старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Робин Монтгомери, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Робин Монтгомери не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Робин Монтгомери все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Робин Монтгомери точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Александра Озборн

Этот сезон Александра Озборн проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Александра Озборн снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Александра Озборн слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Александра Озборн допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Робин Монтгомери — Александра Озборн Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Робин Монтгомери и Александра Озборн, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Робин Монтгомери и Александра Озборн играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Робин Монтгомери, и Александра Озборн неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Робин Монтгомери — Александра Озборн: кто пройдет в следующий раунд?

Робин Монтгомери и Александра Озборн которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Робин Монтгомери имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Александра Озборн хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Робин Монтгомери. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Александра Озборн умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Робин Монтгомери довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Александра Озборн вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Робин Монтгомери.

СЕГОДНЯ МАТЧ Робин Монтгомери — Александра Озборн. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Робин Монтгомери и Александра Озборн.



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