Прогноз Бенджамин Винтер Лопес — Игнаси Де Руэда Де Геновер (21-го сентября), ставки и коэффициенты

Бенджамин Винтер Лопес — Игнаси Де Руэда Де Геновер. Прогноз, ставки на матч. ITF (21.09.22)

21-го сентября 2022 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бенджамин Винтер Лопес , а противостоять в этом поединке будет Игнаси Де Руэда Де Геновер.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Бенджамин Винтер Лопес — Игнаси Де Руэда Де Геновер можно будет вплоть до 11:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 21-го сентября 2022 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Бенджамин Винтер Лопес и Игнаси Де Руэда Де Геновер еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бенджамин Винтер Лопес — Игнаси Де Руэда Де Геновер:

В 11:00 по Москве Бенджамин Винтер Лопес выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Игнаси Де Руэда Де Геновер. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 21-го сентября 2022 года. Бенджамин Винтер Лопес не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Бенджамин Винтер Лопес

Бенджамин Винтер Лопес, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Бенджамин Винтер Лопес может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Бенджамин Винтер Лопес входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Бенджамин Винтер Лопес еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Бенджамин Винтер Лопес сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Игнаси Де Руэда Де Геновер

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Игнаси Де Руэда Де Геноверв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Игнаси Де Руэда Де Геновер играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Игнаси Де Руэда Де Геновер держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Игнаси Де Руэда Де Геновер демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Игнаси Де Руэда Де Геновер находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Длительное время Бенджамин Винтер Лопес и Игнаси Де Руэда Де Геновер не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Бенджамин Винтер Лопес и Игнаси Де Руэда Де Геновер. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Бенджамин Винтер Лопес — Игнаси Де Руэда Де Геновер 21-го сентября 2022 года

Бенджамин Винтер Лопес

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Бенджамин Винтер Лопес, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Бенджамин Винтер Лопес уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Бенджамин Винтер Лопес старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Бенджамин Винтер Лопес, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Бенджамин Винтер Лопес не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Бенджамин Винтер Лопес все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Бенджамин Винтер Лопес точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Игнаси Де Руэда Де Геновер

Выступать в зале Игнаси Де Руэда Де Геновер не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Игнаси Де Руэда Де Геновер старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Игнаси Де Руэда Де Геновер принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Игнаси Де Руэда Де Геновер демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Игнаси Де Руэда Де Геновер даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Игнаси Де Руэда Де Геновер хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Бенджамин Винтер Лопес — Игнаси Де Руэда Де Геновер Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Бенджамин Винтер Лопес и Игнаси Де Руэда Де Геновер. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Бенджамин Винтер Лопес — Игнаси Де Руэда Де Геновер: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Бенджамин Винтер Лопес и Игнаси Де Руэда Де Геновер, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Бенджамин Винтер Лопес сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Игнаси Де Руэда Де Геновер имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Бенджамин Винтер Лопес – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Бенджамин Винтер Лопес и Игнаси Де Руэда Де Геновер на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бенджамин Винтер Лопес — Игнаси Де Руэда Де Геновер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бенджамин Винтер Лопес и Игнаси Де Руэда Де Геновер. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бенджамин Винтер Лопес и для Игнаси Де Руэда Де Геновер, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-598021-prognoz-na-match-escuela-incorporada-mariano-moreno-eskuela-kangayo-ot-eksperta-22-09-22/