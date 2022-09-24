Прогноз на бой Адам Мартинес (США) — Питер Кабальеро (США) 24-го сентября 2022 года

«Адам Мартинес (США)» – «Питер Кабальеро (США)». 24.09.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 24-го сентября должен состояться бой Адам Мартинес (США) — Питер Кабальеро (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Адам Мартинес (США) и Питер Кабальеро (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 24-го сентября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Адам Мартинес (США) — Питер Кабальеро (США). По Москве начало данного поединка будет в 01:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Адам Мартинес (США) — Питер Кабальеро (США):

победа Адам Мартинес (США) – 0, ничья – 0, победа Питер Кабальеро (США) – 0

Прогноз на матч Адам Мартинес (США) – Питер Кабальеро (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24-го сентября :

Из-за того, что все ставят на то, что Адам Мартинес (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Питер Кабальеро (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Адам Мартинес (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Адам Мартинес (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Адам Мартинес (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Адам Мартинес (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Адам Мартинес (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Адам Мартинес (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Адам Мартинес (США) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Питер Кабальеро (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Питер Кабальеро (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Питер Кабальеро (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Питер Кабальеро (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Питер Кабальеро (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Адам Мартинес (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Адам Мартинес (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Адам Мартинес (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Адам Мартинес (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Питер Кабальеро (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Питер Кабальеро (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Питер Кабальеро (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Питер Кабальеро (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Питер Кабальеро (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Адам Мартинес (США) – Питер Кабальеро (США) 24.09.22

Появление на ринге таких бойцов, как Адам Мартинес (США) и Питер Кабальеро (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Адам Мартинес (США) и Питер Кабальеро (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Адам Мартинес (США) и Питер Кабальеро (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Адам Мартинес (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Питер Кабальеро (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Адам Мартинес (США) — Питер Кабальеро (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Адам Мартинес (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Адам Мартинес (США) в данный момент сильнее, нежели Питер Кабальеро (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Адам Мартинес (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Адам Мартинес (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Адам Мартинес (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Адам Мартинес (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Адам Мартинес (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Питер Кабальеро (США)

На данный момент Питер Кабальеро (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Питер Кабальеро (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Питер Кабальеро (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Питер Кабальеро (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Питер Кабальеро (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Адам Мартинес (США) — Питер Кабальеро (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24-го сентября

Никто не сомневается, что Адам Мартинес (США) намного сильнее, чем Питер Кабальеро (США), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

В этом бою Адам Мартинес (США) является очевидным фаворитом, ведь Питер Кабальеро (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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