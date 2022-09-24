Прогноз на бой Виталий Бодров (Рос) — Асрор Акпарходжаев (Рос) 24.09.2022

«Виталий Бодров (Рос)» – «Асрор Акпарходжаев (Рос)». 24.09.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Виталий Бодров (Рос) — Асрор Акпарходжаев (Рос) на 24 сентября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Виталий Бодров (Рос) и Асрор Акпарходжаев (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 17:00.

В 17:00 по московскому времени Виталий Бодров (Рос) и Асрор Акпарходжаев (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 24 сентября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Виталий Бодров (Рос) и Асрор Акпарходжаев (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Виталий Бодров (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Виталий Бодров (Рос) — Асрор Акпарходжаев (Рос):

победа Виталий Бодров (Рос) – 1.21, ничья – 14, победа Асрор Акпарходжаев (Рос) – 5.55

Прогноз на матч Виталий Бодров (Рос) – Асрор Акпарходжаев (Рос) Бои, титульный бой, 24 сентября :

Так как Виталий Бодров (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.21. В то же время Асрор Акпарходжаев (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 5.55.

История личных встреч

В свои 32 года Виталий Бодров (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Виталий Бодров (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Виталий Бодров (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Виталий Бодров (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Виталий Бодров (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Асрор Акпарходжаев (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Асрор Акпарходжаев (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Асрор Акпарходжаев (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Асрор Акпарходжаев (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Асрор Акпарходжаев (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Виталий Бодров (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Виталий Бодров (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Виталий Бодров (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Виталий Бодров (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Асрор Акпарходжаев (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Асрор Акпарходжаев (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Асрор Акпарходжаев (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Асрор Акпарходжаев (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Асрор Акпарходжаев (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Асрор Акпарходжаев (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Виталий Бодров (Рос) – Асрор Акпарходжаев (Рос) 24.09.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Виталий Бодров (Рос) и Асрор Акпарходжаев (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Виталий Бодров (Рос) и Асрор Акпарходжаев (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Виталий Бодров (Рос) и Асрор Акпарходжаев (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Виталий Бодров (Рос) и Асрор Акпарходжаев (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Виталий Бодров (Рос) — Асрор Акпарходжаев (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Виталий Бодров (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Виталий Бодров (Рос) — Асрор Акпарходжаев (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Асрор Акпарходжаев (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Виталий Бодров (Рос)

Несмотря на то, что Виталий Бодров (Рос) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Виталий Бодров (Рос) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Виталий Бодров (Рос) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Виталий Бодров (Рос) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Асрор Акпарходжаев (Рос)

На сегодняшний день Асрор Акпарходжаев (Рос) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Асрор Акпарходжаев (Рос) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Асрор Акпарходжаев (Рос) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Асрор Акпарходжаев (Рос) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Виталий Бодров (Рос) — Асрор Акпарходжаев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 24 сентября

Так как Виталий Бодров (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Асрор Акпарходжаев (Рос).

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Виталий Бодров (Рос) и Асрор Акпарходжаев (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Виталий Бодров (Рос) выиграет с помощью нокаута.

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