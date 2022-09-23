Прогноз Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор — Даган Фручтман/Купреш (23.09.2022), ставки и коэффициенты

Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор — Даган Фручтман/Купреш. Прогноз, ставки на матч (23.09.22)

23 сентября в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор , а противостоять в этом поединке будет Даган Фручтман/Купреш.



Теннисное противостояние Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор — Даган Фручтман/Купреш пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 23 сентября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 22:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор — Даган Фручтман/Купреш. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 22:30 по Москве Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Даган Фручтман/Купреш. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 23 сентября. Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор

В большинстве своих выигранных поединков Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Даган Фручтман/Купреш

На этом турнире Даган Фручтман/Купреш играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Даган Фручтман/Купреш все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Даган Фручтман/Купреш не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Даган Фручтман/Купреш уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Даган Фручтман/Купреш на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Даган Фручтман/Купреш пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор и Даган Фручтман/Купреш. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор — Даган Фручтман/Купреш (23 сентября), ставки и коэффициенты

Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Даган Фручтман/Купреш

На этом турнире Даган Фручтман/Купреш играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Даган Фручтман/Купреш какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Даган Фручтман/Купреш уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Даган Фручтман/Купреш много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Даган Фручтман/Купреш сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Даган Фручтман/Купреш не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор — Даган Фручтман/Купреш Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор и Даган Фручтман/Купреш начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор и Даган Фручтман/Купреш показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор и Даган Фручтман/Купреш провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор и Даган Фручтман/Купреш действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор — Даган Фручтман/Купреш: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор и Даган Фручтман/Купреш из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Даган Фручтман/Купреш относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Даган Фручтман/Купреш проводит второй или третий матч. А вот Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор — Даган Фручтман/Купреш. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор и Даган Фручтман/Купреш. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Гарсия Видаль/Ибираба Меллейро Хуниор и для Даган Фручтман/Купреш, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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