Давид Понтолио — Райан Аугусто Дос Сантос. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.09.22)

Прогноз Давид Понтолио — Райан Аугусто Дос Сантос (27.09.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Давид Понтолио — Райан Аугусто Дос Сантос 27-го сентября

27-го сентября в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Давид Понтолио , а противостоять в этом поединке будет Райан Аугусто Дос Сантос.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 27-го сентября, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Давид Понтолио — Райан Аугусто Дос Сантос. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 18:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Давид Понтолио, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Давид Понтолио — Райан Аугусто Дос Сантос:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 27-го сентября, ведь именно в этот день на корте встречаются Давид Понтолио и Райан Аугусто Дос Сантос. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 18:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Давид Понтолио имеет на своем счету три победы, Райан Аугусто Дос Сантос может похвастаться четырьмя.

Давид Понтолио

На данный момент Давид Понтолио является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Давид Понтолио поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Давид Понтолио пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Давид Понтолио слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Давид Понтолио будет более тщательно готовиться к поединку.



Райан Аугусто Дос Сантос

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Райан Аугусто Дос Сантос в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Райан Аугусто Дос Сантос уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Райан Аугусто Дос Сантос уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Райан Аугусто Дос Сантос обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Давид Понтолио» — «Райан Аугусто Дос Сантос»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Давид Понтолио и Райан Аугусто Дос Сантос. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Давид Понтолио и Райан Аугусто Дос Сантос в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Давид Понтолио и Райан Аугусто Дос Сантос имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Давид Понтолио — Райан Аугусто Дос Сантос. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.09.22)

Давид Понтолио

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Давид Понтолио выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Давид Понтолио всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Давид Понтолио уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Давид Понтолио занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Давид Понтолио больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Давид Понтолио имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Райан Аугусто Дос Сантос

Райан Аугусто Дос Сантос лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Райан Аугусто Дос Сантос играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Райан Аугусто Дос Сантос начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Райан Аугусто Дос Сантос выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Райан Аугусто Дос Сантос сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Давид Понтолио — Райан Аугусто Дос Сантос Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Давид Понтолио и Райан Аугусто Дос Сантос начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Давид Понтолио и Райан Аугусто Дос Сантос показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Давид Понтолио и Райан Аугусто Дос Сантос провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Давид Понтолио и Райан Аугусто Дос Сантос действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Давид Понтолио — Райан Аугусто Дос Сантос: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Давид Понтолио и Райан Аугусто Дос Сантос которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Давид Понтолио имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Райан Аугусто Дос Сантос хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Давид Понтолио. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Райан Аугусто Дос Сантос умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Давид Понтолио довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Райан Аугусто Дос Сантос вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Давид Понтолио.

СЕГОДНЯ МАТЧ Давид Понтолио — Райан Аугусто Дос Сантос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Давид Понтолио и Райан Аугусто Дос Сантос. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Давид Понтолио и для Райан Аугусто Дос Сантос, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-575461-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-emil-raynberg-olle-vallin-27-09-22/