Прогноз Кеведо/Хинохоса Гомез — Вирлан/Осигве (27 сентября), ставки и коэффициенты

Кеведо/Хинохоса Гомез — Вирлан/Осигве. Прогноз, ставки на матч. ITF (27.09.22)

27.09.2022 в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кеведо/Хинохоса Гомез , а противостоять в этом поединке будет Вирлан/Осигве.



Так как теннисный поединок Кеведо/Хинохоса Гомез — Вирлан/Осигве пройдет уже 27.09.2022, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 21:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Кеведо/Хинохоса Гомез на тот момент намного сильнее, нежели Вирлан/Осигве.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кеведо/Хинохоса Гомез — Вирлан/Осигве:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 27.09.2022 откроет его противостояние Кеведо/Хинохоса Гомез — Вирлан/Осигве. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 21:30 по МСК, то есть до начала игры. Кеведо/Хинохоса Гомез и Вирлан/Осигве отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Вирлан/Осигве может гордиться семью победами, а вот Кеведо/Хинохоса Гомез имеет только пять выигранных встреч.

Кеведо/Хинохоса Гомез

На данный момент Кеведо/Хинохоса Гомез является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Кеведо/Хинохоса Гомез поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Кеведо/Хинохоса Гомез пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Кеведо/Хинохоса Гомез слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Кеведо/Хинохоса Гомез будет более тщательно готовиться к поединку.



Вирлан/Осигве

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Вирлан/Осигве теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Вирлан/Осигве имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Вирлан/Осигве испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Вирлан/Осигве выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Вирлан/Осигве занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Кеведо/Хинохоса Гомез — Вирлан/Осигве. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Кеведо/Хинохоса Гомез и Вирлан/Осигве впервые будут встречаться между собой. Если Кеведо/Хинохоса Гомез уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Вирлан/Осигве пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Кеведо/Хинохоса Гомез демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Кеведо/Хинохоса Гомез – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Кеведо/Хинохоса Гомез — Вирлан/Осигве (27.09.2022), ставки и коэффициенты

Кеведо/Хинохоса Гомез

На данный момент Кеведо/Хинохоса Гомез занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Кеведо/Хинохоса Гомез снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Кеведо/Хинохоса Гомез не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Кеведо/Хинохоса Гомез не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Вирлан/Осигве

Вирлан/Осигве лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Вирлан/Осигве играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Вирлан/Осигве начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Вирлан/Осигве выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Вирлан/Осигве сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Кеведо/Хинохоса Гомез — Вирлан/Осигве Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Кеведо/Хинохоса Гомез и Вирлан/Осигве, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Кеведо/Хинохоса Гомез и Вирлан/Осигве играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Кеведо/Хинохоса Гомез, и Вирлан/Осигве неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Кеведо/Хинохоса Гомез — Вирлан/Осигве: кто пройдет в следующий раунд?

Кеведо/Хинохоса Гомез и Вирлан/Осигве которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кеведо/Хинохоса Гомез имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Вирлан/Осигве хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кеведо/Хинохоса Гомез. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Вирлан/Осигве умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кеведо/Хинохоса Гомез довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Вирлан/Осигве вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кеведо/Хинохоса Гомез.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кеведо/Хинохоса Гомез — Вирлан/Осигве. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Кеведо/Хинохоса Гомез и Вирлан/Осигве. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Кеведо/Хинохоса Гомез и для Вирлан/Осигве, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-600552-katrina-skott-karolin-dolhayd-prognoz-specialista-28-09-22/