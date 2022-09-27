Сара Микаса — Микаэла Лаки. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.09.22)

Прогноз Сара Микаса — Микаэла Лаки (28-го сентября), ставки и коэффициенты

Сара Микаса — Микаэла Лаки (28 сентября), ставки и коэффициенты

28 сентября в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сара Микаса , а противостоять в этом поединке будет Микаэла Лаки.



Сара Микаса считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Микаэла Лаки 28 сентября будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 11:30 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сара Микаса — Микаэла Лаки:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 28 сентября откроет его противостояние Сара Микаса — Микаэла Лаки. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:30 по МСК, то есть до начала игры. Сара Микаса и Микаэла Лаки отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Микаэла Лаки может гордиться семью победами, а вот Сара Микаса имеет только пять выигранных встреч.

Сара Микаса

Сара Микаса отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Сара Микаса проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Сара Микаса проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Сара Микаса играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Сара Микаса больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Микаэла Лаки

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Микаэла Лаки на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Микаэла Лаки демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Микаэла Лаки имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Микаэла Лаки намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Микаэла Лаки не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Микаэла Лаки будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Микаэла Лаки и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Микаэла Лаки умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Сара Микаса — Микаэла Лаки

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Сара Микаса — Микаэла Лаки. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.09.22)

Сара Микаса

На этом турнире именно Сара Микаса может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Сара Микаса отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Сара Микаса еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Сара Микаса не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Микаэла Лаки

На этом турнире Микаэла Лаки играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Микаэла Лаки какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Микаэла Лаки уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Микаэла Лаки много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Микаэла Лаки сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Микаэла Лаки не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Сара Микаса — Микаэла Лаки Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Сара Микаса и Микаэла Лаки. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Сара Микаса и Микаэла Лаки встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Сара Микаса и Микаэла Лаки довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Сара Микаса и Микаэла Лаки подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Сара Микаса — Микаэла Лаки: кто пройдет в следующий раунд?

Сара Микаса и Микаэла Лаки которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Сара Микаса имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Микаэла Лаки хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Сара Микаса. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Микаэла Лаки умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Сара Микаса довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Микаэла Лаки вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Сара Микаса.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сара Микаса — Микаэла Лаки. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Сара Микаса и Микаэла Лаки сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Сара Микаса, и Микаэла Лаки будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-575612-brazilian-predators-iranian-lions-prognoz-professionala-28-09-22/