Прогноз Мария Габриэла Ривера Корадо — Ли Синь Лин (28-го сентября), ставки и коэффициенты

Мария Габриэла Ривера Корадо — Ли Синь Лин. Прогноз, ставки на матч. ITF (28.09.22)

28.09.2022 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мария Габриэла Ривера Корадо , а противостоять в этом поединке будет Ли Синь Лин.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Мария Габриэла Ривера Корадо — Ли Синь Лин, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 28.09.2022, а его начало по МСК будет в 17:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Мария Габриэла Ривера Корадо. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



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В 17:00 по Москве Мария Габриэла Ривера Корадо выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Ли Синь Лин. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 28.09.2022. Мария Габриэла Ривера Корадо не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Мария Габриэла Ривера Корадо

В этом сезоне Мария Габриэла Ривера Корадо демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Мария Габриэла Ривера Корадо снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Мария Габриэла Ривера Корадо является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Мария Габриэла Ривера Корадо не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Мария Габриэла Ривера Корадо еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Ли Синь Лин

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Ли Синь Лин в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Ли Синь Лин уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Ли Синь Лин уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Ли Синь Лин обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч Мария Габриэла Ривера Корадо — Ли Синь Лин

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Мария Габриэла Ривера Корадо и Ли Синь Лин впервые будут встречаться между собой. Если Мария Габриэла Ривера Корадо уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ли Синь Лин пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Мария Габриэла Ривера Корадо демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Мария Габриэла Ривера Корадо – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Мария Габриэла Ривера Корадо — Ли Синь Лин. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.09.22)

Мария Габриэла Ривера Корадо

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Мария Габриэла Ривера Корадо выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Мария Габриэла Ривера Корадо всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Мария Габриэла Ривера Корадо уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Мария Габриэла Ривера Корадо занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Мария Габриэла Ривера Корадо больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Мария Габриэла Ривера Корадо имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Ли Синь Лин

Ли Синь Лин лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ли Синь Лин играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ли Синь Лин начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ли Синь Лин выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ли Синь Лин сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Мария Габриэла Ривера Корадо — Ли Синь Лин Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мария Габриэла Ривера Корадо и Ли Синь Лин аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Мария Габриэла Ривера Корадо и Ли Синь Лин обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Мария Габриэла Ривера Корадо и Ли Синь Лин постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Мария Габриэла Ривера Корадо — Ли Синь Лин: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Мария Габриэла Ривера Корадо имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Мария Габриэла Ривера Корадо и Ли Синь Лин отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ли Синь Лин в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Мария Габриэла Ривера Корадо превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ли Синь Лин сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Мария Габриэла Ривера Корадо гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мария Габриэла Ривера Корадо — Ли Синь Лин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Мария Габриэла Ривера Корадо и Ли Синь Лин.



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