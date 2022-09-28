Фурушо/Хосоно — Ватанабе/Тадзима: порядок побьёт класс

Прогноз Фурушо/Хосоно — Ватанабе/Тадзима (29-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Фурушо/Хосоно — Ватанабе/Тадзима 29-го сентября

29-го сентября в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Фурушо/Хосоно , а противостоять в этом поединке будет Ватанабе/Тадзима.



29-го сентября пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Фурушо/Хосоно и Ватанабе/Тадзима. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 07:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Фурушо/Хосоно может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Фурушо/Хосоно — Ватанабе/Тадзима. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 29-го сентября встречаются Фурушо/Хосоно и Ватанабе/Тадзима. Начало поединка запланировано на 07:00 по МСК. Фурушо/Хосоно является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Фурушо/Хосоно

Этот турнир Фурушо/Хосоно проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Фурушо/Хосоно может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Фурушо/Хосоно однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Фурушо/Хосоно имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Фурушо/Хосоно левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Фурушо/Хосоно хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Ватанабе/Тадзима

Во взрослом туре Ватанабе/Тадзима проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Ватанабе/Тадзима пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Ватанабе/Тадзима предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Ватанабе/Тадзима еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

ITF, Фурушо/Хосоно — Ватанабе/Тадзима

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Фурушо/Хосоно и Ватанабе/Тадзима впервые будут встречаться между собой. Если Фурушо/Хосоно уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ватанабе/Тадзима пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Фурушо/Хосоно демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Фурушо/Хосоно – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Фурушо/Хосоно — Ватанабе/Тадзима 29-го сентября

Фурушо/Хосоно

Несмотря на внушительный возраст, Фурушо/Хосоно демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Фурушо/Хосоно гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Фурушо/Хосоно обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Фурушо/Хосоно снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Фурушо/Хосоно может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Ватанабе/Тадзима

В этом сезоне Ватанабе/Тадзима действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Ватанабе/Тадзима обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Ватанабе/Тадзима не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Ватанабе/Тадзима не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Ватанабе/Тадзима имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Фурушо/Хосоно — Ватанабе/Тадзима Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Фурушо/Хосоно и Ватанабе/Тадзима аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Фурушо/Хосоно и Ватанабе/Тадзима обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Фурушо/Хосоно и Ватанабе/Тадзима постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Фурушо/Хосоно — Ватанабе/Тадзима: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Фурушо/Хосоно и Ватанабе/Тадзима из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Ватанабе/Тадзима относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Ватанабе/Тадзима проводит второй или третий матч. А вот Фурушо/Хосоно как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Фурушо/Хосоно, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Фурушо/Хосоно без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Фурушо/Хосоно вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фурушо/Хосоно — Ватанабе/Тадзима. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Фурушо/Хосоно и Ватанабе/Тадзима, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-600976-stavki-na-match-macuiuesugi-inuehoriuchi-prognoz-na-tennis-ot-29-09-22/