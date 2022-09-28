Прогноз на бой Кирилл Хомицкий (Каз) — Муртаза Талха Али (Бхр) 30 сентября

«Кирилл Хомицкий (Каз)» – «Муртаза Талха Али (Бхр)». 30.09.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 30-го сентября состоится интересный поединок Кирилл Хомицкий (Каз) — Муртаза Талха Али (Бхр), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 11:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 30-го сентября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Кирилл Хомицкий (Каз) — Муртаза Талха Али (Бхр). По Москве начало данного поединка будет в 11:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кирилл Хомицкий (Каз) — Муртаза Талха Али (Бхр):

победа Кирилл Хомицкий (Каз) – 0, ничья – 0, победа Муртаза Талха Али (Бхр) – 0

Прогноз на матч Кирилл Хомицкий (Каз) – Муртаза Талха Али (Бхр) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30-го сентября :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Кирилл Хомицкий (Каз) не очень выгодно, а вот Муртаза Талха Али (Бхр) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Кирилл Хомицкий (Каз) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Кирилл Хомицкий (Каз) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Кирилл Хомицкий (Каз) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Кирилл Хомицкий (Каз) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Кирилл Хомицкий (Каз) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Муртаза Талха Али (Бхр) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Муртаза Талха Али (Бхр) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Муртаза Талха Али (Бхр) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Муртаза Талха Али (Бхр) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Муртаза Талха Али (Бхр) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Кирилл Хомицкий (Каз) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Кирилл Хомицкий (Каз) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Кирилл Хомицкий (Каз) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Кирилл Хомицкий (Каз) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Муртаза Талха Али (Бхр) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Муртаза Талха Али (Бхр) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Муртаза Талха Али (Бхр) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Муртаза Талха Али (Бхр) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Муртаза Талха Али (Бхр), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Кирилл Хомицкий (Каз) – Муртаза Талха Али (Бхр) 30.09.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Кирилл Хомицкий (Каз) и Муртаза Талха Али (Бхр), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Кирилл Хомицкий (Каз) и Муртаза Талха Али (Бхр) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Кирилл Хомицкий (Каз) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Муртаза Талха Али (Бхр) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Кирилл Хомицкий (Каз) легко справится с таким соперником, как Муртаза Талха Али (Бхр). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Кирилл Хомицкий (Каз) в данный момент сильнее, нежели Муртаза Талха Али (Бхр), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Кирилл Хомицкий (Каз)

В своей профессиональной карьере Кирилл Хомицкий (Каз) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Кирилл Хомицкий (Каз) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Кирилл Хомицкий (Каз) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Кирилл Хомицкий (Каз) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Кирилл Хомицкий (Каз) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Муртаза Талха Али (Бхр)

Никаких высот Муртаза Талха Али (Бхр) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Муртаза Талха Али (Бхр) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Муртаза Талха Али (Бхр) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Муртаза Талха Али (Бхр) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Кирилл Хомицкий (Каз) — Муртаза Талха Али (Бхр). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30-го сентября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Кирилл Хомицкий (Каз) — Муртаза Талха Али (Бхр) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Кирилл Хомицкий (Каз) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Кирилл Хомицкий (Каз) легко справится с таким соперником, как Муртаза Талха Али (Бхр). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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