Прогноз на бой Дауд Аюбов (Рос) — Алексей Голуб (Рос) 30-го сентября

«Дауд Аюбов (Рос)» – «Алексей Голуб (Рос)». 30.09.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 30 сентября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Дауд Аюбов (Рос) — Алексей Голуб (Рос). На ринге его участники появятся в 21:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Дауд Аюбов (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 30 сентября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Дауд Аюбов (Рос) — Алексей Голуб (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 21:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дауд Аюбов (Рос) — Алексей Голуб (Рос):

победа Дауд Аюбов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Алексей Голуб (Рос) – 0

Прогноз на матч Дауд Аюбов (Рос) – Алексей Голуб (Рос) Кикбоксинг, титульный бой, 30 сентября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Дауд Аюбов (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Алексей Голуб (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Дауд Аюбов (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Дауд Аюбов (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Дауд Аюбов (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Дауд Аюбов (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Дауд Аюбов (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Дауд Аюбов (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Дауд Аюбов (Рос) может и не устоять на ногах.

Алексей Голуб (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Алексей Голуб (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Алексей Голуб (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Алексей Голуб (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Алексей Голуб (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Дауд Аюбов (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Дауд Аюбов (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Дауд Аюбов (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Дауд Аюбов (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Дауд Аюбов (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Дауд Аюбов (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Алексей Голуб (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Алексей Голуб (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Алексей Голуб (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Алексей Голуб (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Дауд Аюбов (Рос) – Алексей Голуб (Рос) 30.09.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Дауд Аюбов (Рос) и Алексей Голуб (Рос). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Дауд Аюбов (Рос) и Алексей Голуб (Рос) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Дауд Аюбов (Рос) и Алексей Голуб (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Дауд Аюбов (Рос) и Алексей Голуб (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Дауд Аюбов (Рос) и Алексей Голуб (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Дауд Аюбов (Рос) — Алексей Голуб (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Дауд Аюбов (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Дауд Аюбов (Рос) в данный момент сильнее, нежели Алексей Голуб (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Дауд Аюбов (Рос)

Дауд Аюбов (Рос) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Дауд Аюбов (Рос) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Дауд Аюбов (Рос) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Дауд Аюбов (Рос) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Дауд Аюбов (Рос) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Алексей Голуб (Рос)

Никаких высот Алексей Голуб (Рос) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Алексей Голуб (Рос) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Алексей Голуб (Рос) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Алексей Голуб (Рос) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Дауд Аюбов (Рос) — Алексей Голуб (Рос). Прогноз и ставки на матч. Кикбоксинг 30 сентября

В настоящее время Дауд Аюбов (Рос) и Алексей Голуб (Рос) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Дауд Аюбов (Рос) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Дауд Аюбов (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Алексей Голуб (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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