Прогноз на бой Лукаш Станиох (Пол) — Хорен Гевор (Арм) 30.09.2022

«Лукаш Станиох (Пол)» – «Хорен Гевор (Арм)». 30.09.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 30 сентября должен состояться бой Лукаш Станиох (Пол) — Хорен Гевор (Арм), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 23:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Лукаш Станиох (Пол) и Хорен Гевор (Арм) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 30 сентября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Лукаш Станиох (Пол) — Хорен Гевор (Арм). По Москве начало данного поединка будет в 23:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лукаш Станиох (Пол) — Хорен Гевор (Арм):

победа Лукаш Станиох (Пол) – 0, ничья – 0, победа Хорен Гевор (Арм) – 0

Прогноз на матч Лукаш Станиох (Пол) – Хорен Гевор (Арм) Бои, титульный бой, 30 сентября :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Лукаш Станиох (Пол) не очень выгодно, а вот Хорен Гевор (Арм) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Лукаш Станиох (Пол) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Лукаш Станиох (Пол) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Лукаш Станиох (Пол) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Лукаш Станиох (Пол) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Лукаш Станиох (Пол) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Хорен Гевор (Арм) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Хорен Гевор (Арм) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Хорен Гевор (Арм) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Хорен Гевор (Арм) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Хорен Гевор (Арм) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Лукаш Станиох (Пол) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Лукаш Станиох (Пол) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Лукаш Станиох (Пол) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Лукаш Станиох (Пол) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Лукаш Станиох (Пол) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Лукаш Станиох (Пол) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Хорен Гевор (Арм) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Хорен Гевор (Арм) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Хорен Гевор (Арм) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Хорен Гевор (Арм) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Хорен Гевор (Арм), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Лукаш Станиох (Пол) – Хорен Гевор (Арм) 30.09.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Лукаш Станиох (Пол) и Хорен Гевор (Арм). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Лукаш Станиох (Пол) и Хорен Гевор (Арм) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Лукаш Станиох (Пол) — Хорен Гевор (Арм) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Хорен Гевор (Арм) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Лукаш Станиох (Пол) и Хорен Гевор (Арм), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Хорен Гевор (Арм) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Лукаш Станиох (Пол)

Лукаш Станиох (Пол) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Лукаш Станиох (Пол) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Лукаш Станиох (Пол) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Лукаш Станиох (Пол) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Лукаш Станиох (Пол) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Хорен Гевор (Арм)

Уже несколько лет Хорен Гевор (Арм) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Хорен Гевор (Арм) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Хорен Гевор (Арм) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Лукаш Станиох (Пол) — Хорен Гевор (Арм). Прогноз и ставки на матч. Бои 30 сентября

В этом поединке Лукаш Станиох (Пол) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Хорен Гевор (Арм), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

В этом бою Лукаш Станиох (Пол) является очевидным фаворитом, ведь Хорен Гевор (Арм) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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