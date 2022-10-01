Прогноз на бой Рейд Опачич (Срб) — Яннис Стофоридис (Гре) 01.10.2022

«Рейд Опачич (Срб)» – «Яннис Стофоридис (Гре)». 01.10.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 01.10.2022 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Рейд Опачич (Срб) — Яннис Стофоридис (Гре). На ринге его участники появятся в 03:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Рейд Опачич (Срб) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 01.10.2022 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Рейд Опачич (Срб) — Яннис Стофоридис (Гре). По Москве начало данного поединка будет в 03:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рейд Опачич (Срб) — Яннис Стофоридис (Гре):

победа Рейд Опачич (Срб) – 0, ничья – 0, победа Яннис Стофоридис (Гре) – 0

Прогноз на матч Рейд Опачич (Срб) – Яннис Стофоридис (Гре) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 01.10.2022 :

Так как Рейд Опачич (Срб) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Яннис Стофоридис (Гре) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Рейд Опачич (Срб) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Рейд Опачич (Срб) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Рейд Опачич (Срб) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Рейд Опачич (Срб) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Рейд Опачич (Срб) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Яннис Стофоридис (Гре) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Яннис Стофоридис (Гре) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Яннис Стофоридис (Гре) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Яннис Стофоридис (Гре) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Яннис Стофоридис (Гре) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Рейд Опачич (Срб) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Рейд Опачич (Срб) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Рейд Опачич (Срб) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Рейд Опачич (Срб) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Рейд Опачич (Срб) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Рейд Опачич (Срб) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Яннис Стофоридис (Гре) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Яннис Стофоридис (Гре) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Яннис Стофоридис (Гре) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Яннис Стофоридис (Гре) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Яннис Стофоридис (Гре) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Яннис Стофоридис (Гре) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Яннис Стофоридис (Гре) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Рейд Опачич (Срб) – Яннис Стофоридис (Гре) 01.10.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Рейд Опачич (Срб) и Яннис Стофоридис (Гре). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Рейд Опачич (Срб) и Яннис Стофоридис (Гре) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Рейд Опачич (Срб) и Яннис Стофоридис (Гре). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Рейд Опачич (Срб) и Яннис Стофоридис (Гре) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Рейд Опачич (Срб) и Яннис Стофоридис (Гре) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Рейд Опачич (Срб) и Яннис Стофоридис (Гре) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Рейд Опачич (Срб) — Яннис Стофоридис (Гре) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Яннис Стофоридис (Гре) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Рейд Опачич (Срб)

Свою самую выдающуюся победу Рейд Опачич (Срб) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Рейд Опачич (Срб) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Рейд Опачич (Срб) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Рейд Опачич (Срб) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Рейд Опачич (Срб) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Яннис Стофоридис (Гре)

В данный момент Яннис Стофоридис (Гре) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Яннис Стофоридис (Гре) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Яннис Стофоридис (Гре) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Яннис Стофоридис (Гре) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Рейд Опачич (Срб) — Яннис Стофоридис (Гре). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 01.10.2022

В настоящее время Рейд Опачич (Срб) и Яннис Стофоридис (Гре) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Рейд Опачич (Срб) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Рейд Опачич (Срб) является очевидным фаворитом, ведь Яннис Стофоридис (Гре) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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