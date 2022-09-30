Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.10.22)

Прогноз Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс (01 октября), ставки и коэффициенты

Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс (01-го октября 2022 года), ставки и коэффициенты

01-го октября 2022 года в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс примет соперника по национальному первенству Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс – Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс, запланированный на 01-го октября 2022 года. Баскетболисты появятся на площадке в 07:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс состоится 01-го октября 2022 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 07:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс

Баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс

Президент баскетбольного клуба Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс, несмотря на то, что он должен пройти только 01-го октября 2022 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 07:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.10.22)

Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс

В этом сезоне баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс

После того, как баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 01-го октября 2022 года сыграет матч против БК Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 07:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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