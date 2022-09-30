Чак Лам Колман Вонг — Ю Хсиоу Хсу. Прогноз, ставки на матч(01.10.22)

Прогноз Чак Лам Колман Вонг — Ю Хсиоу Хсу (01 октября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Чак Лам Колман Вонг — Ю Хсиоу Хсу 01-го октября

01-го октября в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Чак Лам Колман Вонг , а противостоять в этом поединке будет Ю Хсиоу Хсу.



Судья теннисного матча Чак Лам Колман Вонг — Ю Хсиоу Хсу должен дать знак о старте игры в 06:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 01-го октября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Чак Лам Колман Вонг и Ю Хсиоу Хсу более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Чак Лам Колман Вонг имеет четыре победы, то Ю Хсиоу Хсу может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Чак Лам Колман Вонг — Ю Хсиоу Хсу:

01-го октября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Чак Лам Колман Вонг — Ю Хсиоу Хсу. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 06:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Ю Хсиоу Хсу, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Ю Хсиоу Хсу выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Чак Лам Колман Вонг

В этом сезоне Чак Лам Колман Вонг показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Чак Лам Колман Вонг сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Чак Лам Колман Вонг еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Чак Лам Колман Вонг обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Чак Лам Колман Вонг играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Чак Лам Колман Вонг любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Ю Хсиоу Хсу

На этом турнире Ю Хсиоу Хсу играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Ю Хсиоу Хсу все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Ю Хсиоу Хсу не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Ю Хсиоу Хсу уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Ю Хсиоу Хсу на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Ю Хсиоу Хсу пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Чак Лам Колман Вонг — Ю Хсиоу Хсу. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Чак Лам Колман Вонг — Ю Хсиоу Хсу. Прогноз, ставки на матч(01.10.22)

Чак Лам Колман Вонг

На данный момент Чак Лам Колман Вонг занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Чак Лам Колман Вонг снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Чак Лам Колман Вонг не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Чак Лам Колман Вонг не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Ю Хсиоу Хсу

Несмотря на свой молодой возраст, Ю Хсиоу Хсу демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Ю Хсиоу Хсу уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Ю Хсиоу Хсу станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Ю Хсиоу Хсу, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Ю Хсиоу Хсу умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Ю Хсиоу Хсу имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Чак Лам Колман Вонг — Ю Хсиоу Хсу Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Чак Лам Колман Вонг и Ю Хсиоу Хсу аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Чак Лам Колман Вонг и Ю Хсиоу Хсу обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Чак Лам Колман Вонг и Ю Хсиоу Хсу постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Чак Лам Колман Вонг — Ю Хсиоу Хсу: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Чак Лам Колман Вонг и Ю Хсиоу Хсу, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Чак Лам Колман Вонг сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Ю Хсиоу Хсу имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Чак Лам Колман Вонг – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Чак Лам Колман Вонг и Ю Хсиоу Хсу на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Чак Лам Колман Вонг — Ю Хсиоу Хсу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Чак Лам Колман Вонг и Ю Хсиоу Хсу.



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