Керемедчиев/Колячев — Бальдзерани/Келловски: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Керемедчиев/Колячев — Бальдзерани/Келловски (04.10.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Керемедчиев/Колячев — Бальдзерани/Келловски 04 октября

04 октября в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Керемедчиев/Колячев , а противостоять в этом поединке будет Бальдзерани/Келловски.



Буквально несколько дней назад Керемедчиев/Колячев и Бальдзерани/Келловски играли свои матчи, а теперь уже 04 октября им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 14:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Керемедчиев/Колячев имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Керемедчиев/Колячев — Бальдзерани/Келловски:

До 04 октября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Керемедчиев/Колячев — Бальдзерани/Келловски вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Керемедчиев/Колячев и Бальдзерани/Келловски не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 14:00 по МСК.

Керемедчиев/Колячев

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Керемедчиев/Колячев находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Керемедчиев/Колячев является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Керемедчиев/Колячев умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Керемедчиев/Колячев обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Керемедчиев/Колячев может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Бальдзерани/Келловски

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Бальдзерани/Келловски теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Бальдзерани/Келловски имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Бальдзерани/Келловски испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Бальдзерани/Келловски выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Бальдзерани/Келловски занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Керемедчиев/Колячев — Бальдзерани/Келловски. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Керемедчиев/Колячев и Бальдзерани/Келловски – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Керемедчиев/Колячев — Бальдзерани/Келловски (04 октября), ставки и коэффициенты

Керемедчиев/Колячев

Керемедчиев/Колячев не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Керемедчиев/Колячев любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Керемедчиев/Колячев умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Керемедчиев/Колячев не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Керемедчиев/Колячев умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Бальдзерани/Келловски

В этом сезоне Бальдзерани/Келловски действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Бальдзерани/Келловски обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Бальдзерани/Келловски не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Бальдзерани/Келловски не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Бальдзерани/Келловски имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Керемедчиев/Колячев — Бальдзерани/Келловски Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Керемедчиев/Колячев и Бальдзерани/Келловски. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Керемедчиев/Колячев и Бальдзерани/Келловски встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Керемедчиев/Колячев и Бальдзерани/Келловски довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Керемедчиев/Колячев и Бальдзерани/Келловски подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Керемедчиев/Колячев — Бальдзерани/Келловски: андердог способен удивить фаворита

Керемедчиев/Колячев и Бальдзерани/Келловски которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Керемедчиев/Колячев имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бальдзерани/Келловски хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Керемедчиев/Колячев. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бальдзерани/Келловски умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Керемедчиев/Колячев довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бальдзерани/Келловски вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Керемедчиев/Колячев.

СЕГОДНЯ МАТЧ Керемедчиев/Колячев — Бальдзерани/Келловски. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Керемедчиев/Колячев и Бальдзерани/Келловски.



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