Прогноз на бой Владислав Туйнов (Рос) — Джулиан Лэйн (США) 07-го октября 2022 года

«Владислав Туйнов (Рос)» – «Джулиан Лэйн (США)». 07.10.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Владислав Туйнов (Рос) — Джулиан Лэйн (США) на 07-го октября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Владислав Туйнов (Рос) и Джулиан Лэйн (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 23:50.

До 07-го октября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Владислав Туйнов (Рос) — Джулиан Лэйн (США). Это будет продолжаться вплоть до 23:50 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Владислав Туйнов (Рос) — Джулиан Лэйн (США):

победа Владислав Туйнов (Рос) – 1.21, ничья – 10, победа Джулиан Лэйн (США) – 6.65

Прогноз на матч Владислав Туйнов (Рос) – Джулиан Лэйн (США) Бои, титульный бой, 07-го октября :

Так как Владислав Туйнов (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.21. В то же время Джулиан Лэйн (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 6.65.

История личных встреч

В профессиональной карьере Владислав Туйнов (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Владислав Туйнов (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Владислав Туйнов (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Владислав Туйнов (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Владислав Туйнов (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Владислав Туйнов (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Джулиан Лэйн (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Джулиан Лэйн (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Джулиан Лэйн (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Джулиан Лэйн (США) должен быть в хорошей физической форме. Джулиан Лэйн (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Владислав Туйнов (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Владислав Туйнов (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Владислав Туйнов (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Владислав Туйнов (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Владислав Туйнов (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Джулиан Лэйн (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Джулиан Лэйн (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Джулиан Лэйн (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Джулиан Лэйн (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Джулиан Лэйн (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Владислав Туйнов (Рос) – Джулиан Лэйн (США) 07.10.22

Появление на ринге таких бойцов, как Владислав Туйнов (Рос) и Джулиан Лэйн (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Владислав Туйнов (Рос) и Джулиан Лэйн (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Владислав Туйнов (Рос) и Джулиан Лэйн (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Владислав Туйнов (Рос) и Джулиан Лэйн (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Владислав Туйнов (Рос) и Джулиан Лэйн (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Владислав Туйнов (Рос) — Джулиан Лэйн (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Владислав Туйнов (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Титульный бой Владислав Туйнов (Рос) — Джулиан Лэйн (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Джулиан Лэйн (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Владислав Туйнов (Рос)

Хотя Владислав Туйнов (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Владислав Туйнов (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Владислав Туйнов (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Владислав Туйнов (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Владислав Туйнов (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Джулиан Лэйн (США)

В данный момент Джулиан Лэйн (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Джулиан Лэйн (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Джулиан Лэйн (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Джулиан Лэйн (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Владислав Туйнов (Рос) — Джулиан Лэйн (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 07-го октября

Несмотря на то, что Владислав Туйнов (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Джулиан Лэйн (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Владислав Туйнов (Рос) будет намного сильнее, чем Джулиан Лэйн (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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