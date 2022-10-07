Прогноз на бой Льюис Чедвик (Авс) — Суитама Мануэле (Авс) 07-го октября

«Льюис Чедвик (Авс)» – «Суитама Мануэле (Авс)». 07.10.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 07-го октября 2022 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Льюис Чедвик (Авс) — Суитама Мануэле (Авс). На ринге его участники появятся в 09:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Льюис Чедвик (Авс) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 09:00 по московскому времени Льюис Чедвик (Авс) и Суитама Мануэле (Авс) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 07-го октября 2022 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Льюис Чедвик (Авс) и Суитама Мануэле (Авс) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Льюис Чедвик (Авс).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Льюис Чедвик (Авс) — Суитама Мануэле (Авс):

победа Льюис Чедвик (Авс) – 0, ничья – 0, победа Суитама Мануэле (Авс) – 0

Прогноз на матч Льюис Чедвик (Авс) – Суитама Мануэле (Авс) Бои, титульный бой, 07-го октября 2022 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Льюис Чедвик (Авс) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Суитама Мануэле (Авс) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Льюис Чедвик (Авс) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Льюис Чедвик (Авс) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Льюис Чедвик (Авс) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Льюис Чедвик (Авс) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Льюис Чедвик (Авс) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Льюис Чедвик (Авс) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Суитама Мануэле (Авс) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Суитама Мануэле (Авс) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Суитама Мануэле (Авс), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Суитама Мануэле (Авс) должен быть в хорошей физической форме. Суитама Мануэле (Авс) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Льюис Чедвик (Авс) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Льюис Чедвик (Авс) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Льюис Чедвик (Авс) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Льюис Чедвик (Авс) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Суитама Мануэле (Авс) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Суитама Мануэле (Авс) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Суитама Мануэле (Авс) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Суитама Мануэле (Авс) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Суитама Мануэле (Авс) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Льюис Чедвик (Авс) – Суитама Мануэле (Авс) 07.10.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Льюис Чедвик (Авс) и Суитама Мануэле (Авс) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Льюис Чедвик (Авс) и Суитама Мануэле (Авс) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Льюис Чедвик (Авс) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Суитама Мануэле (Авс) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Льюис Чедвик (Авс) будет намного сильнее, чем Суитама Мануэле (Авс), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Льюис Чедвик (Авс) — Суитама Мануэле (Авс) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Суитама Мануэле (Авс) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Льюис Чедвик (Авс)

Как бы Льюис Чедвик (Авс) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Льюис Чедвик (Авс) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Льюис Чедвик (Авс) дрался на ринге только с представителями своей страны. Льюис Чедвик (Авс) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Льюис Чедвик (Авс) совершенно не работает над собственной защитой.

Суитама Мануэле (Авс)

Суитама Мануэле (Авс) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Суитама Мануэле (Авс) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Суитама Мануэле (Авс) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Суитама Мануэле (Авс) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Суитама Мануэле (Авс) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Льюис Чедвик (Авс) — Суитама Мануэле (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 07-го октября 2022 года

Так как Льюис Чедвик (Авс) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Суитама Мануэле (Авс).

Статистика и личные встречи

На титульный бой Льюис Чедвик (Авс) — Суитама Мануэле (Авс) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Льюис Чедвик (Авс) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

http://evolvegame.ru/cat4-578114-los-andzheles-leykerz-minnesota-timbervulvz-prognoz-i-stavki-ot-specialista-07-10-22/

http://rockaluga.ru/cat0-787520-uai-urkisa-ii-defensores-unidos-ii-prognoz-specialista-na-match-06-10-22/