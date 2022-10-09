Прогноз на бой Святослав Тетерин (Рос) — Алексей Дронов (Рос) 08-го октября

«Святослав Тетерин (Рос)» – «Алексей Дронов (Рос)». 08.10.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Святослав Тетерин (Рос) — Алексей Дронов (Рос) на 08-го октября 2022 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Святослав Тетерин (Рос) и Алексей Дронов (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 13:10.

До 08-го октября 2022 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Святослав Тетерин (Рос) — Алексей Дронов (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 13:10 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Святослав Тетерин (Рос) — Алексей Дронов (Рос):

победа Святослав Тетерин (Рос) – 0, ничья – 0, победа Алексей Дронов (Рос) – 0

Прогноз на матч Святослав Тетерин (Рос) – Алексей Дронов (Рос) Бои, титульный бой, 08-го октября 2022 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Святослав Тетерин (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Алексей Дронов (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Святослав Тетерин (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Святослав Тетерин (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Святослав Тетерин (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Святослав Тетерин (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Святослав Тетерин (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Святослав Тетерин (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Святослав Тетерин (Рос) может и не устоять на ногах.

Алексей Дронов (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Алексей Дронов (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Алексей Дронов (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Алексей Дронов (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Алексей Дронов (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Святослав Тетерин (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Святослав Тетерин (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Святослав Тетерин (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Святослав Тетерин (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Святослав Тетерин (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Святослав Тетерин (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Алексей Дронов (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Алексей Дронов (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Алексей Дронов (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Алексей Дронов (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Алексей Дронов (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Алексей Дронов (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Святослав Тетерин (Рос) – Алексей Дронов (Рос) 08.10.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Святослав Тетерин (Рос) и Алексей Дронов (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Святослав Тетерин (Рос) и Алексей Дронов (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Святослав Тетерин (Рос) и Алексей Дронов (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Святослав Тетерин (Рос) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Святослав Тетерин (Рос) в данный момент сильнее, нежели Алексей Дронов (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Святослав Тетерин (Рос)

Свою самую выдающуюся победу Святослав Тетерин (Рос) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Святослав Тетерин (Рос) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Святослав Тетерин (Рос) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Святослав Тетерин (Рос) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Святослав Тетерин (Рос) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Алексей Дронов (Рос)

Никаких высот Алексей Дронов (Рос) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Алексей Дронов (Рос) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Алексей Дронов (Рос) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Алексей Дронов (Рос) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Святослав Тетерин (Рос) — Алексей Дронов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 08-го октября 2022 года

На титульный бой Святослав Тетерин (Рос) — Алексей Дронов (Рос) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Святослав Тетерин (Рос) и Алексей Дронов (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Святослав Тетерин (Рос) выиграет с помощью нокаута.

http://evolvegame.ru/cat3-605123-le-portel-lion-vill%d1%91rban-prognoz-specialista-na-match-08-10-22/

http://rockaluga.ru/cat4-819574-stavki-na-match-hapoel-nir-ramat-ha-sharon-19-hapoel-ramat-gan-19-prognoz-na-futbol-ot-08-10-22/