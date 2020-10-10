Прогноз Даниэль Мазур — Евгений Карловский (10.10.2022), ставки и коэффициенты

Даниэль Мазур — Евгений Карловский. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (10.10.22)

10.10.2022 в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Даниэль Мазур , а противостоять в этом поединке будет Евгений Карловский.



Теннисное противостояние Даниэль Мазур — Евгений Карловский пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 10.10.2022. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 19:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Даниэль Мазур является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Даниэль Мазур — Евгений Карловский. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Даниэль Мазур имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 10.10.2022 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Евгений Карловский. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 19:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Даниэль Мазур имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Даниэль Мазур

В большинстве своих выигранных поединков Даниэль Мазур берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Даниэль Мазур с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Даниэль Мазур сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Даниэль Мазур также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Евгений Карловский

На этом турнире Евгений Карловский играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Евгений Карловский все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Евгений Карловский не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Евгений Карловский уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Евгений Карловский на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Евгений Карловский пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Челленджер, Даниэль Мазур — Евгений Карловский

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Даниэль Мазур и Евгений Карловский впервые будут встречаться между собой. Если Даниэль Мазур уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Евгений Карловский пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Даниэль Мазур демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Даниэль Мазур – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Даниэль Мазур — Евгений Карловский. Прогноз, ставки на матч(10.10.22)

Даниэль Мазур

В этом сезоне Даниэль Мазур демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Даниэль Мазур уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Даниэль Мазур любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Даниэль Мазур часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Даниэль Мазур умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Евгений Карловский

Выступать в зале Евгений Карловский не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Евгений Карловский старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Евгений Карловский принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Евгений Карловский демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Евгений Карловский даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Евгений Карловский хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Даниэль Мазур — Евгений Карловский Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Даниэль Мазур и Евгений Карловский, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Даниэль Мазур и Евгений Карловский играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Даниэль Мазур, и Евгений Карловский неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Даниэль Мазур — Евгений Карловский: андердог способен удивить фаворита

Даниэль Мазур и Евгений Карловский которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Даниэль Мазур имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Евгений Карловский хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Даниэль Мазур. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Евгений Карловский умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Даниэль Мазур довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Евгений Карловский вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Даниэль Мазур.

СЕГОДНЯ МАТЧ Даниэль Мазур — Евгений Карловский. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Даниэль Мазур и Евгений Карловский. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Даниэль Мазур и для Евгений Карловский, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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