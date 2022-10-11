Прогноз Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Дятлова/Дятлова (11-го октября), ставки и коэффициенты

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Дятлова/Дятлова. Прогноз, ставки на матч. ITF (11.10.22)

11-го октября 2022 года в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия , а противостоять в этом поединке будет Дятлова/Дятлова.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Дятлова/Дятлова, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 11-го октября 2022 года, а его начало по МСК будет в 15:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Дятлова/Дятлова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 11-го октября 2022 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Дятлова/Дятлова. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 15:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия имеет на своем счету три победы, Дятлова/Дятлова может похвастаться четырьмя.

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия

Этот турнир Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Дятлова/Дятлова

Во взрослом туре Дятлова/Дятлова проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Дятлова/Дятлова пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Дятлова/Дятлова предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Дятлова/Дятлова еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Дятлова/Дятлова

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Дятлова/Дятлова впервые будут встречаться между собой. Если Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Дятлова/Дятлова пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Дятлова/Дятлова. Прогноз, ставки на матч(11.10.22)

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия

К данному турниру Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Дятлова/Дятлова

В этом сезоне Дятлова/Дятлова не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Дятлова/Дятлова сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Дятлова/Дятлова допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Дятлова/Дятлова допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Дятлова/Дятлова демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Дятлова/Дятлова Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Дятлова/Дятлова. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Дятлова/Дятлова: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Дятлова/Дятлова из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Дятлова/Дятлова относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Дятлова/Дятлова проводит второй или третий матч. А вот Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Дятлова/Дятлова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Дятлова/Дятлова.



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