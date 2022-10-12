Кабаллос Де Кокле — Сентинелас дель Групо Мика. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.10.22)

Прогноз Кабаллос Де Кокле — Сентинелас дель Групо Мика (13.10.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Кабаллос Де Кокле — Сентинелас дель Групо Мика 13-го октября 2022 года

13-го октября 2022 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Панамы, в котором на своей площадке местный клуб Кабаллос Де Кокле примет соперника по национальному первенству Сентинелас дель Групо Мика.



Болельщики баскетбольного клуба Кабаллос Де Кокле очень любят матчи против БК Сентинелас дель Групо Мика, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 13-го октября 2022 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 05:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Кабаллос Де Кокле одержали три легкие победы.



Кабаллос Де Кокле — Сентинелас дель Групо Мика. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Кабаллос Де Кокле возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Сентинелас дель Групо Мика. Данный поединок будет сыгран 13-го октября 2022 года, а по московскому времени его начало состоится в 05:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Сентинелас дель Групо Мика лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Кабаллос Де Кокле

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Кабаллос Де Кокле, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Кабаллос Де Кокле отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Кабаллос Де Кокле также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Сентинелас дель Групо Мика

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Сентинелас дель Групо Мика пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Сентинелас дель Групо Мика сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Кабаллос Де Кокле — Сентинелас дель Групо Мика. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Баскетбольный клуб Кабаллос Де Кокле свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 13-го октября 2022 года. На этот раз соперником хозяев будет Сентинелас дель Групо Мика, так что в 05:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Кабаллос Де Кокле. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Кабаллос Де Кокле — Сентинелас дель Групо Мика. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.10.22)

Кабаллос Де Кокле

В этом сезоне баскетбольный клуб Кабаллос Де Кокле и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Кабаллос Де Кокле играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Сентинелас дель Групо Мика

После того, как баскетбольный клуб Сентинелас дель Групо Мика проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Сентинелас дель Групо Мика хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Сентинелас дель Групо Мика продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Кабаллос Де Кокле — Сентинелас дель Групо Мика Прогнозы от БК «БалтБет»

На 13-го октября 2022 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Кабаллос Де Кокле — Сентинелас дель Групо Мика, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 05:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Кабаллос Де Кокле — Сентинелас дель Групо Мика: хозяева должны брать три очка

Прошлый матч баскетбольный клуб Кабаллос Де Кокле проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Кабаллос Де Кокле позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Кабаллос Де Кокле играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Кабаллос Де Кокле сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Сентинелас дель Групо Мика сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Сентинелас дель Групо Мика выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Сентинелас дель Групо Мика показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Сентинелас дель Групо Мика не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

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Долгое время баскетбольный клуб Кабаллос Де Кокле лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Кабаллос Де Кокле гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Кабаллос Де Кокле все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Сентинелас дель Групо Мика сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Сентинелас дель Групо Мика идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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