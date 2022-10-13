Прогноз на бой Луиз Хенрике да Сильва (Бра) — Томаш Наркун (Пол) 14-го октября 2022 года

«Луиз Хенрике да Сильва (Бра)» – «Томаш Наркун (Пол)». 14.10.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Луиз Хенрике да Сильва (Бра) проведет 14.10.2022, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Томаш Наркун (Пол). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:15 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 20:15 по московскому времени Луиз Хенрике да Сильва (Бра) и Томаш Наркун (Пол) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 14.10.2022, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Луиз Хенрике да Сильва (Бра) и Томаш Наркун (Пол) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Луиз Хенрике да Сильва (Бра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Луиз Хенрике да Сильва (Бра) — Томаш Наркун (Пол):

победа Луиз Хенрике да Сильва (Бра) – 0, ничья – 0, победа Томаш Наркун (Пол) – 0

Прогноз на матч Луиз Хенрике да Сильва (Бра) – Томаш Наркун (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 14.10.2022 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Луиз Хенрике да Сильва (Бра) станет победителем боя. Если выиграет Томаш Наркун (Пол), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Луиз Хенрике да Сильва (Бра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Луиз Хенрике да Сильва (Бра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Луиз Хенрике да Сильва (Бра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Луиз Хенрике да Сильва (Бра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Луиз Хенрике да Сильва (Бра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Томаш Наркун (Пол) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Томаш Наркун (Пол) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Томаш Наркун (Пол), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Томаш Наркун (Пол) должен быть в хорошей физической форме. Томаш Наркун (Пол) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Луиз Хенрике да Сильва (Бра) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Луиз Хенрике да Сильва (Бра) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Луиз Хенрике да Сильва (Бра) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Луиз Хенрике да Сильва (Бра) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Луиз Хенрике да Сильва (Бра) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Луиз Хенрике да Сильва (Бра) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Томаш Наркун (Пол) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Томаш Наркун (Пол) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Томаш Наркун (Пол) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Томаш Наркун (Пол) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Томаш Наркун (Пол) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Томаш Наркун (Пол) должен задуматься о своей обороне.

Луиз Хенрике да Сильва (Бра) – Томаш Наркун (Пол) 14.10.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Луиз Хенрике да Сильва (Бра) и Томаш Наркун (Пол). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Луиз Хенрике да Сильва (Бра) и Томаш Наркун (Пол) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Луиз Хенрике да Сильва (Бра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Томаш Наркун (Пол) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Луиз Хенрике да Сильва (Бра) и Томаш Наркун (Пол), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Луиз Хенрике да Сильва (Бра) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Луиз Хенрике да Сильва (Бра) и Томаш Наркун (Пол), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Томаш Наркун (Пол) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Луиз Хенрике да Сильва (Бра)

Луиз Хенрике да Сильва (Бра) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Луиз Хенрике да Сильва (Бра) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Луиз Хенрике да Сильва (Бра) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Луиз Хенрике да Сильва (Бра) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Луиз Хенрике да Сильва (Бра) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Томаш Наркун (Пол)

Прошлый бой Томаш Наркун (Пол) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Томаш Наркун (Пол) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Томаш Наркун (Пол) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Томаш Наркун (Пол) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Луиз Хенрике да Сильва (Бра) — Томаш Наркун (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 14.10.2022

Спортивные эксперты считают, что Луиз Хенрике да Сильва (Бра) сейчас намного сильнее, чем Томаш Наркун (Пол), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

В этом бою Луиз Хенрике да Сильва (Бра) является очевидным фаворитом, ведь Томаш Наркун (Пол) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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