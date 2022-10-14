Прогноз Хердзелаш/Хиетаранта — Джимбрере/Малигина (14-го октября 2022 года), ставки и коэффициенты

Хердзелаш/Хиетаранта — Джимбрере/Малигина. Прогноз, ставки на матч. ITF (14.10.22)

14-го октября 2022 года в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Хердзелаш/Хиетаранта , а противостоять в этом поединке будет Джимбрере/Малигина.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 14-го октября 2022 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Хердзелаш/Хиетаранта — Джимбрере/Малигина. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 13:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Хердзелаш/Хиетаранта, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хердзелаш/Хиетаранта — Джимбрере/Малигина:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 14-го октября 2022 года откроет его противостояние Хердзелаш/Хиетаранта — Джимбрере/Малигина. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 13:00 по МСК, то есть до начала игры. Хердзелаш/Хиетаранта и Джимбрере/Малигина отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Джимбрере/Малигина может гордиться семью победами, а вот Хердзелаш/Хиетаранта имеет только пять выигранных встреч.

Хердзелаш/Хиетаранта

Хердзелаш/Хиетаранта отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Хердзелаш/Хиетаранта проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Хердзелаш/Хиетаранта проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Хердзелаш/Хиетаранта играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Хердзелаш/Хиетаранта больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Джимбрере/Малигина

На этом турнире Джимбрере/Малигина играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Джимбрере/Малигина все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Джимбрере/Малигина не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Джимбрере/Малигина уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Джимбрере/Малигина на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Джимбрере/Малигина пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Хердзелаш/Хиетаранта — Джимбрере/Малигина. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Хердзелаш/Хиетаранта — Джимбрере/Малигина (14-го октября 2022 года), ставки и коэффициенты

Хердзелаш/Хиетаранта

Хердзелаш/Хиетаранта не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Хердзелаш/Хиетаранта любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Хердзелаш/Хиетаранта умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Хердзелаш/Хиетаранта не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Хердзелаш/Хиетаранта умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Джимбрере/Малигина

Выступать в зале Джимбрере/Малигина не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Джимбрере/Малигина старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Джимбрере/Малигина принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Джимбрере/Малигина демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Джимбрере/Малигина даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Джимбрере/Малигина хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Хердзелаш/Хиетаранта — Джимбрере/Малигина Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Хердзелаш/Хиетаранта и Джимбрере/Малигина начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Хердзелаш/Хиетаранта и Джимбрере/Малигина показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Хердзелаш/Хиетаранта и Джимбрере/Малигина провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Хердзелаш/Хиетаранта и Джимбрере/Малигина действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Хердзелаш/Хиетаранта — Джимбрере/Малигина: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Хердзелаш/Хиетаранта и Джимбрере/Малигина, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Хердзелаш/Хиетаранта сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Джимбрере/Малигина имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Хердзелаш/Хиетаранта – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Хердзелаш/Хиетаранта и Джимбрере/Малигина на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хердзелаш/Хиетаранта — Джимбрере/Малигина. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Хердзелаш/Хиетаранта и Джимбрере/Малигина сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Хердзелаш/Хиетаранта, и Джимбрере/Малигина будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-580507-kunad-kanevsantos-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-14-10-22/