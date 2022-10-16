КБ Дукаджини — РК Кола Дрита: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз КБ Дукаджини — РК Кола Дрита (17-го октября 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч КБ Дукаджини — РК Кола Дрита 17 октября

17 октября в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Косово, в котором на своей площадке местный клуб КБ Дукаджини примет соперника по национальному первенству РК Кола Дрита.



Баскетболисты клубов КБ Дукаджини и РК Кола Дрита в 15:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 17 октября. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК КБ Дукаджини одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния КБ Дукаджини также является лидером по количеству побед.



КБ Дукаджини — РК Кола Дрита. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 15:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов КБ Дукаджини и РК Кола Дрита. Организаторы турнира собираются провести данную игру 17 октября. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба РК Кола Дрита. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК КБ Дукаджини, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

КБ Дукаджини

В этом сезоне баскетбольный клуб КБ Дукаджини уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб КБ Дукаджини одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб КБ Дукаджини лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК КБ Дукаджини нет более травмированных игроков основы.



РК Кола Дрита

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб РК Кола Дрита пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК РК Кола Дрита сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Чемпионат Косово, КБ Дукаджини — РК Кола Дрита

На 17 октября в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать КБ Дукаджини — РК Кола Дрита. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 15:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб КБ Дукаджини дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба РК Кола Дрита удалось одержать победу у себя дома.



КБ Дукаджини — РК Кола Дрита (17 октября), ставки и коэффициенты

КБ Дукаджини

С приходом нового тренера баскетбольный клуб КБ Дукаджини начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

РК Кола Дрита

Два года назад баскетбольный клуб РК Кола Дрита доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб РК Кола Дрита играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч КБ Дукаджини — РК Кола Дрита Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 17 октября, и в его рамках состоится поединок КБ Дукаджини — РК Кола Дрита. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 15:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

КБ Дукаджини — РК Кола Дрита: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб КБ Дукаджини проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб КБ Дукаджини позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях КБ Дукаджини играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба КБ Дукаджини сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб РК Кола Дрита полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб РК Кола Дрита может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб РК Кола Дрита выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ КБ Дукаджини — РК Кола Дрита. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба КБ Дукаджини уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб КБ Дукаджини пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба КБ Дукаджини составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб РК Кола Дрита показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба РК Кола Дрита получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб РК Кола Дрита сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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