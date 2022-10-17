Прогноз Роджерс/Сантамария — Киченок/Циммерманн (17.10.2022), ставки и коэффициенты

Роджерс/Сантамария — Киченок/Циммерманн. Прогноз, ставки на матч. WTA (17.10.22)

17 октября в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Роджерс/Сантамария , а противостоять в этом поединке будет Киченок/Циммерманн.



Судья теннисного матча Роджерс/Сантамария — Киченок/Циммерманн должен дать знак о старте игры в 18:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 17 октября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Роджерс/Сантамария и Киченок/Циммерманн более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Роджерс/Сантамария имеет четыре победы, то Киченок/Циммерманн может похвастаться лишь двумя победами.



Роджерс/Сантамария — Киченок/Циммерманн. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Роджерс/Сантамария имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 17 октября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Киченок/Циммерманн. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 18:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Роджерс/Сантамария имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Роджерс/Сантамария

На данный момент Роджерс/Сантамария является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Роджерс/Сантамария однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Роджерс/Сантамария демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Роджерс/Сантамария хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Роджерс/Сантамария часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Киченок/Циммерманн

Во взрослом туре Киченок/Циммерманн проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Киченок/Циммерманн пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Киченок/Циммерманн предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Киченок/Циммерманн еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

«Роджерс/Сантамария» — «Киченок/Циммерманн»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Роджерс/Сантамария и Киченок/Циммерманн впервые будут встречаться между собой. Если Роджерс/Сантамария уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Киченок/Циммерманн пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Роджерс/Сантамария демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Роджерс/Сантамария – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Роджерс/Сантамария — Киченок/Циммерманн 17 октября

Роджерс/Сантамария

Несмотря на внушительный возраст, Роджерс/Сантамария демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Роджерс/Сантамария гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Роджерс/Сантамария обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Роджерс/Сантамария снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Роджерс/Сантамария может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Киченок/Циммерманн

В этом сезоне Киченок/Циммерманн не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Киченок/Циммерманн сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Киченок/Циммерманн допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Киченок/Циммерманн допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Киченок/Циммерманн демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Роджерс/Сантамария — Киченок/Циммерманн Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Роджерс/Сантамария и Киченок/Циммерманн. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Роджерс/Сантамария и Киченок/Циммерманн встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Роджерс/Сантамария и Киченок/Циммерманн довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Роджерс/Сантамария и Киченок/Циммерманн подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Роджерс/Сантамария — Киченок/Циммерманн: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Роджерс/Сантамария и Киченок/Циммерманн которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Роджерс/Сантамария имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Киченок/Циммерманн хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Роджерс/Сантамария. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Киченок/Циммерманн умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Роджерс/Сантамария довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Киченок/Циммерманн вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Роджерс/Сантамария.

СЕГОДНЯ МАТЧ Роджерс/Сантамария — Киченок/Циммерманн. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Роджерс/Сантамария и Киченок/Циммерманн букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Роджерс/Сантамария и Киченок/Циммерманн проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-581513-prognoz-na-match-tristan-makkormik-narayanasvami-shriram-baladzhi-17-10-22/