Амариеи/Джон-Баптист — Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско. Прогноз, ставки на матч(18.10.22)

Прогноз Амариеи/Джон-Баптист — Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско (18 октября), ставки и коэффициенты

Амариеи/Джон-Баптист — Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско (18-го октября), ставки и коэффициенты

18-го октября в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Амариеи/Джон-Баптист , а противостоять в этом поединке будет Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско.



Буквально несколько дней назад Амариеи/Джон-Баптист и Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско играли свои матчи, а теперь уже 18-го октября им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 14:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Амариеи/Джон-Баптист имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Амариеи/Джон-Баптист — Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Амариеи/Джон-Баптист — Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско, которая пройдет 18-го октября в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 14:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Амариеи/Джон-Баптист

В этом сезоне Амариеи/Джон-Баптист имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Амариеи/Джон-Баптист может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Амариеи/Джон-Баптист еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Парентини Валлега Монтебруно/Тедесков шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Амариеи/Джон-Баптист — Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Амариеи/Джон-Баптист и Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Амариеи/Джон-Баптист и Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Амариеи/Джон-Баптист — Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско. Прогноз, ставки на матч(18.10.22)

Амариеи/Джон-Баптист

На данный момент Амариеи/Джон-Баптист занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Амариеи/Джон-Баптист снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Амариеи/Джон-Баптист не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Амариеи/Джон-Баптист не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско

Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Амариеи/Джон-Баптист — Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Амариеи/Джон-Баптист и Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Амариеи/Джон-Баптист и Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Амариеи/Джон-Баптист и Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Амариеи/Джон-Баптист — Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Амариеи/Джон-Баптист и Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Амариеи/Джон-Баптист сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Амариеи/Джон-Баптист – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Амариеи/Джон-Баптист и Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Амариеи/Джон-Баптист — Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Амариеи/Джон-Баптист и Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Амариеи/Джон-Баптист и для Парентини Валлега Монтебруно/Тедеско, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-609978-dzhessi-de-yager-anmar-faleh-alhobani-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-tennis-18-10-22/