Прогноз Тиаго Агустин Тиранте — Альваро Гуилен Меса (18-го октября 2022 года), ставки и коэффициенты

Тиаго Агустин Тиранте — Альваро Гуилен Меса. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (18.10.22)

18-го октября 2022 года в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Тиаго Агустин Тиранте , а противостоять в этом поединке будет Альваро Гуилен Меса.



Тиаго Агустин Тиранте считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Альваро Гуилен Меса 18-го октября 2022 года будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 18:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тиаго Агустин Тиранте — Альваро Гуилен Меса:

18-го октября 2022 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Тиаго Агустин Тиранте — Альваро Гуилен Меса. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 18:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Альваро Гуилен Меса, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Альваро Гуилен Меса выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Тиаго Агустин Тиранте

В большинстве своих выигранных поединков Тиаго Агустин Тиранте берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Тиаго Агустин Тиранте с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Тиаго Агустин Тиранте сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Тиаго Агустин Тиранте также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Альваро Гуилен Меса

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Альваро Гуилен Меса на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Альваро Гуилен Меса демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Альваро Гуилен Меса имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Альваро Гуилен Меса намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Альваро Гуилен Меса не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Альваро Гуилен Меса будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Альваро Гуилен Меса и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Альваро Гуилен Меса умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Тиаго Агустин Тиранте — Альваро Гуилен Меса

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Тиаго Агустин Тиранте и Альваро Гуилен Меса. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Тиаго Агустин Тиранте — Альваро Гуилен Меса 18-го октября 2022 года

Тиаго Агустин Тиранте

Несмотря на внушительный возраст, Тиаго Агустин Тиранте демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Тиаго Агустин Тиранте гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Тиаго Агустин Тиранте обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Тиаго Агустин Тиранте снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Тиаго Агустин Тиранте может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Альваро Гуилен Меса

На этом турнире Альваро Гуилен Меса играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Альваро Гуилен Меса какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Альваро Гуилен Меса уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Альваро Гуилен Меса много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Альваро Гуилен Меса сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Альваро Гуилен Меса не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Тиаго Агустин Тиранте — Альваро Гуилен Меса Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Тиаго Агустин Тиранте и Альваро Гуилен Меса начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Тиаго Агустин Тиранте и Альваро Гуилен Меса показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Тиаго Агустин Тиранте и Альваро Гуилен Меса провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Тиаго Агустин Тиранте и Альваро Гуилен Меса действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Тиаго Агустин Тиранте — Альваро Гуилен Меса: андердог способен удивить фаворита

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Тиаго Агустин Тиранте и Альваро Гуилен Меса, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Тиаго Агустин Тиранте и Альваро Гуилен Меса уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тиаго Агустин Тиранте — Альваро Гуилен Меса. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Тиаго Агустин Тиранте и Альваро Гуилен Меса сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Тиаго Агустин Тиранте, и Альваро Гуилен Меса будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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