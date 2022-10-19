Прогноз на бой Мухамед Калмыков (Рос) — Зелемхан Дукаев (Рос) 20-го октября

«Мухамед Калмыков (Рос)» – «Зелемхан Дукаев (Рос)». 20.10.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 20-го октября 2022 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Мухамед Калмыков (Рос) — Зелемхан Дукаев (Рос). На ринге его участники появятся в 19:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Мухамед Калмыков (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 19:00 по московскому времени Мухамед Калмыков (Рос) и Зелемхан Дукаев (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20-го октября 2022 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Мухамед Калмыков (Рос) и Зелемхан Дукаев (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Мухамед Калмыков (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мухамед Калмыков (Рос) — Зелемхан Дукаев (Рос):

победа Мухамед Калмыков (Рос) – 1.21, ничья – 8, победа Зелемхан Дукаев (Рос) – 7.9

Прогноз на матч Мухамед Калмыков (Рос) – Зелемхан Дукаев (Рос) Бои, титульный бой, 20-го октября 2022 года :

По коэффициенту 1.21 ставить на то, что выиграет Мухамед Калмыков (Рос) не очень выгодно, а вот Зелемхан Дукаев (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 7.9.

История личных встреч

В свои 32 года Мухамед Калмыков (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Мухамед Калмыков (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Мухамед Калмыков (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Мухамед Калмыков (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Мухамед Калмыков (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Зелемхан Дукаев (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Зелемхан Дукаев (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Зелемхан Дукаев (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Зелемхан Дукаев (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Зелемхан Дукаев (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Мухамед Калмыков (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Мухамед Калмыков (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Мухамед Калмыков (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Мухамед Калмыков (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Зелемхан Дукаев (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Зелемхан Дукаев (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Зелемхан Дукаев (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Зелемхан Дукаев (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Зелемхан Дукаев (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Мухамед Калмыков (Рос) – Зелемхан Дукаев (Рос) 20.10.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Мухамед Калмыков (Рос) и Зелемхан Дукаев (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Мухамед Калмыков (Рос) и Зелемхан Дукаев (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Мухамед Калмыков (Рос) и Зелемхан Дукаев (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Мухамед Калмыков (Рос) и Зелемхан Дукаев (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Мухамед Калмыков (Рос) — Зелемхан Дукаев (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Мухамед Калмыков (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Мухамед Калмыков (Рос) — Зелемхан Дукаев (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Зелемхан Дукаев (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Мухамед Калмыков (Рос)

Несмотря на то, что Мухамед Калмыков (Рос) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Мухамед Калмыков (Рос) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Мухамед Калмыков (Рос) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Мухамед Калмыков (Рос) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Зелемхан Дукаев (Рос)

Зелемхан Дукаев (Рос) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Зелемхан Дукаев (Рос) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Зелемхан Дукаев (Рос) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Зелемхан Дукаев (Рос) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Зелемхан Дукаев (Рос) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Мухамед Калмыков (Рос) — Зелемхан Дукаев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 20-го октября 2022 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Мухамед Калмыков (Рос) — Зелемхан Дукаев (Рос) собираются ставить на то, что сильнее будет Мухамед Калмыков (Рос), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Мухамед Калмыков (Рос) будет намного сильнее, чем Зелемхан Дукаев (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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