Прогноз на бой Марцин Наджмен (Пол) — Павел Йозвяк (Пол) 21-го октября 2022 года

«Марцин Наджмен (Пол)» – «Павел Йозвяк (Пол)». 21.10.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Марцин Наджмен (Пол) — Павел Йозвяк (Пол) на 21 октября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Марцин Наджмен (Пол) и Павел Йозвяк (Пол) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 21:00.

Сейчас Марцин Наджмен (Пол) обладает несколькими чемпионскими титулами и 21 октября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Павел Йозвяк (Пол), так что вряд ли в 21:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марцин Наджмен (Пол) — Павел Йозвяк (Пол):

победа Марцин Наджмен (Пол) – 0, ничья – 0, победа Павел Йозвяк (Пол) – 0

Прогноз на матч Марцин Наджмен (Пол) – Павел Йозвяк (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 21 октября :

Из-за того, что все ставят на то, что Марцин Наджмен (Пол) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Павел Йозвяк (Пол) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Марцин Наджмен (Пол) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Марцин Наджмен (Пол) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Марцин Наджмен (Пол) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Марцин Наджмен (Пол) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Марцин Наджмен (Пол) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Павел Йозвяк (Пол) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Павел Йозвяк (Пол) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Павел Йозвяк (Пол) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Павел Йозвяк (Пол) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Павел Йозвяк (Пол) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Марцин Наджмен (Пол) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Марцин Наджмен (Пол) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Марцин Наджмен (Пол) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Марцин Наджмен (Пол) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Марцин Наджмен (Пол) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Марцин Наджмен (Пол) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Павел Йозвяк (Пол) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Павел Йозвяк (Пол) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Павел Йозвяк (Пол) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Павел Йозвяк (Пол) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Павел Йозвяк (Пол) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Павел Йозвяк (Пол) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Павел Йозвяк (Пол) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Марцин Наджмен (Пол) – Павел Йозвяк (Пол) 21.10.22

Появление на ринге таких бойцов, как Марцин Наджмен (Пол) и Павел Йозвяк (Пол) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Марцин Наджмен (Пол) и Павел Йозвяк (Пол). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Марцин Наджмен (Пол) и Павел Йозвяк (Пол) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Марцин Наджмен (Пол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Павел Йозвяк (Пол) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Марцин Наджмен (Пол) будет намного сильнее, чем Павел Йозвяк (Пол), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Марцин Наджмен (Пол) — Павел Йозвяк (Пол) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Павел Йозвяк (Пол).

Марцин Наджмен (Пол)

Марцин Наджмен (Пол) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Марцин Наджмен (Пол) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Марцин Наджмен (Пол) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Марцин Наджмен (Пол) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Марцин Наджмен (Пол) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Павел Йозвяк (Пол)

В данный момент Павел Йозвяк (Пол) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Павел Йозвяк (Пол) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Павел Йозвяк (Пол) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Павел Йозвяк (Пол) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Марцин Наджмен (Пол) — Павел Йозвяк (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 21 октября

Никто не сомневается, что Марцин Наджмен (Пол) намного сильнее, чем Павел Йозвяк (Пол), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Марцин Наджмен (Пол) — Павел Йозвяк (Пол) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Марцин Наджмен (Пол) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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