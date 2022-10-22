Прогноз на бой Джон Линекер (Бра) — Фабрицио Андраде (Бра) 22-го октября 2022 года

«Джон Линекер (Бра)» – «Фабрицио Андраде (Бра)». 22.10.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джон Линекер (Бра) — Фабрицио Андраде (Бра) на 22-го октября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джон Линекер (Бра) и Фабрицио Андраде (Бра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 06:40.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Джон Линекер (Бра) — Фабрицио Андраде (Бра) пройдет 22-го октября, и можно не сомневаться, что в 06:40 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Джон Линекер (Бра) имеет две победы нокаутом, а Фабрицио Андраде (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джон Линекер (Бра) — Фабрицио Андраде (Бра):

победа Джон Линекер (Бра) – 0, ничья – 0, победа Фабрицио Андраде (Бра) – 0

Прогноз на матч Джон Линекер (Бра) – Фабрицио Андраде (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22-го октября :

Букмекерские конторы на бой Джон Линекер (Бра) — Фабрицио Андраде (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Джон Линекер (Бра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джон Линекер (Бра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джон Линекер (Бра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джон Линекер (Бра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Фабрицио Андраде (Бра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Фабрицио Андраде (Бра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Фабрицио Андраде (Бра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Фабрицио Андраде (Бра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Фабрицио Андраде (Бра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Джон Линекер (Бра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джон Линекер (Бра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джон Линекер (Бра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джон Линекер (Бра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джон Линекер (Бра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джон Линекер (Бра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Фабрицио Андраде (Бра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Фабрицио Андраде (Бра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Фабрицио Андраде (Бра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Фабрицио Андраде (Бра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Джон Линекер (Бра) – Фабрицио Андраде (Бра) 22.10.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джон Линекер (Бра) и Фабрицио Андраде (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Джон Линекер (Бра) и Фабрицио Андраде (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Джон Линекер (Бра) сейчас находится на пике формы, так что Фабрицио Андраде (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Джон Линекер (Бра).

На чемпионский бой Джон Линекер (Бра) — Фабрицио Андраде (Бра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Фабрицио Андраде (Бра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джон Линекер (Бра)

Несмотря на то, что Джон Линекер (Бра) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Джон Линекер (Бра) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Джон Линекер (Бра) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Джон Линекер (Бра) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Фабрицио Андраде (Бра)

Фабрицио Андраде (Бра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Фабрицио Андраде (Бра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Фабрицио Андраде (Бра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Фабрицио Андраде (Бра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Фабрицио Андраде (Бра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Джон Линекер (Бра) — Фабрицио Андраде (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22-го октября

Никто не сомневается, что Джон Линекер (Бра) намного сильнее, чем Фабрицио Андраде (Бра), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Джон Линекер (Бра) сейчас находится на пике формы, так что Фабрицио Андраде (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Джон Линекер (Бра).

http://evolvegame.ru/cat4-582439-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-david-pontolio-benzhamin-denis-alarkon-20-10-22/

http://rockaluga.ru/cat3-827538-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-vestern-springs-zhen-nortern-rovers-zhen-21-10-22/