Баколод Бинго Плюс — Дженерал Сантос Уоррирс: в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз Баколод Бинго Плюс — Дженерал Сантос Уоррирс (24 октября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Баколод Бинго Плюс — Дженерал Сантос Уоррирс 24.10.2022

24.10.2022 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Баколод Бинго Плюс примет соперника по национальному первенству Дженерал Сантос Уоррирс.



Баскетболисты клубов Баколод Бинго Плюс и Дженерал Сантос Уоррирс в 16:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 24.10.2022. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Баколод Бинго Плюс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Баколод Бинго Плюс также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Баколод Бинго Плюс — Дженерал Сантос Уоррирс:

Баскетбольный поединок Баколод Бинго Плюс — Дженерал Сантос Уоррирс состоится 24.10.2022 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 16:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Баколод Бинго Плюс, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Баколод Бинго Плюс

В этом сезоне баскетбольный клуб Баколод Бинго Плюс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Баколод Бинго Плюс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Баколод Бинго Плюс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Баколод Бинго Плюс нет более травмированных игроков основы.



Дженерал Сантос Уоррирс

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Дженерал Сантос Уоррирс пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Дженерал Сантос Уоррирс сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч Баколод Бинго Плюс — Дженерал Сантос Уоррирс

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Баколод Бинго Плюс — Дженерал Сантос Уоррирс, несмотря на то, что он должен пройти только 24.10.2022. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 16:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Баколод Бинго Плюс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Баколод Бинго Плюс — Дженерал Сантос Уоррирс 24.10.2022

Баколод Бинго Плюс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Баколод Бинго Плюс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Баколод Бинго Плюс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Баколод Бинго Плюс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Баколод Бинго Плюс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Дженерал Сантос Уоррирс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Дженерал Сантос Уоррирс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Дженерал Сантос Уоррирс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Дженерал Сантос Уоррирс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Баколод Бинго Плюс — Дженерал Сантос Уоррирс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Баколод Бинго Плюс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 24.10.2022 сыграет матч против БК Дженерал Сантос Уоррирс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 16:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Баколод Бинго Плюс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Баколод Бинго Плюс — Дженерал Сантос Уоррирс: в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне баскетбольный клуб Баколод Бинго Плюс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Баколод Бинго Плюс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Баколод Бинго Плюс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Дженерал Сантос Уоррирс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Дженерал Сантос Уоррирс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Дженерал Сантос Уоррирс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Баколод Бинго Плюс — Дженерал Сантос Уоррирс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Баколод Бинго Плюс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Баколод Бинго Плюс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Баколод Бинго Плюс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Дженерал Сантос Уоррирс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Дженерал Сантос Уоррирс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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