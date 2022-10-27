Кардава/Хрдинкова — Агуреева/Зелинская. Прогноз, ставки на матч(28.10.22)

Прогноз Кардава/Хрдинкова — Агуреева/Зелинская (28-го октября 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Кардава/Хрдинкова — Агуреева/Зелинская 28 октября

28 октября в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кардава/Хрдинкова , а противостоять в этом поединке будет Агуреева/Зелинская.



Так как теннисный поединок Кардава/Хрдинкова — Агуреева/Зелинская пройдет уже 28 октября, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 11:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Кардава/Хрдинкова на тот момент намного сильнее, нежели Агуреева/Зелинская.



Кардава/Хрдинкова — Агуреева/Зелинская. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 28 октября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Кардава/Хрдинкова — Агуреева/Зелинская. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 11:30 по Москве, пока не начался поединок. Кардава/Хрдинкова и Агуреева/Зелинская еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Кардава/Хрдинкова

Так как Кардава/Хрдинкова выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Кардава/Хрдинкова снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Кардава/Хрдинкова, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Кардава/Хрдинкова чем-то удивить, пока не ясно.



Агуреева/Зелинская

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Агуреева/Зелинская на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Агуреева/Зелинская демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Агуреева/Зелинская имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Агуреева/Зелинская намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Агуреева/Зелинская не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Агуреева/Зелинская будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Агуреева/Зелинская и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Агуреева/Зелинская умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Кардава/Хрдинкова — Агуреева/Зелинская

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Кардава/Хрдинкова — Агуреева/Зелинская. Прогноз, ставки на матч(28.10.22)

Кардава/Хрдинкова

В этом сезоне Кардава/Хрдинкова демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Кардава/Хрдинкова уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Кардава/Хрдинкова любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Кардава/Хрдинкова часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Кардава/Хрдинкова умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Агуреева/Зелинская

Выступать в зале Агуреева/Зелинская не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Агуреева/Зелинская старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Агуреева/Зелинская принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Агуреева/Зелинская демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Агуреева/Зелинская даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Агуреева/Зелинская хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Кардава/Хрдинкова — Агуреева/Зелинская Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Кардава/Хрдинкова и Агуреева/Зелинская. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Кардава/Хрдинкова — Агуреева/Зелинская: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Кардава/Хрдинкова и Агуреева/Зелинская, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Кардава/Хрдинкова сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Агуреева/Зелинская имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Кардава/Хрдинкова – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Кардава/Хрдинкова и Агуреева/Зелинская на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кардава/Хрдинкова — Агуреева/Зелинская. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Кардава/Хрдинкова и Агуреева/Зелинская букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Кардава/Хрдинкова и Агуреева/Зелинская проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-614771-prognoz-na-match-sokol-fridek-mistek-zhen-prometey-zhen-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-27-10-22/