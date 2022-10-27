Прогноз Бопен/Пихлер — Бёлер/Ларвиг (28-го октября), ставки и коэффициенты

Бопен/Пихлер — Бёлер/Ларвиг. Прогноз, ставки на матч (28.10.22)

28-го октября 2022 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бопен/Пихлер , а противостоять в этом поединке будет Бёлер/Ларвиг.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 28-го октября 2022 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Бопен/Пихлер — Бёлер/Ларвиг. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 14:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Бопен/Пихлер, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Бопен/Пихлер — Бёлер/Ларвиг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 28-го октября 2022 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Бопен/Пихлер и Бёлер/Ларвиг. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 14:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Бопен/Пихлер имеет на своем счету три победы, Бёлер/Ларвиг может похвастаться четырьмя.

Бопен/Пихлер

В этом сезоне Бопен/Пихлер показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Бопен/Пихлер играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Бопен/Пихлер умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Бопен/Пихлер и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Бопен/Пихлер будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Бопен/Пихлер чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Бёлер/Ларвиг

Нынешняя форма, которую демонстрирует Бёлер/Ларвиг еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Бёлер/Ларвиг постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Бёлер/Ларвиг пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Бёлер/Ларвиг не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Бёлер/Ларвиг не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Бопен/Пихлер и Бёлер/Ларвиг. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Бопен/Пихлер и Бёлер/Ларвиг должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Бопен/Пихлер — Бёлер/Ларвиг. Прогноз, ставки на матч(28.10.22)

Бопен/Пихлер

На этом турнире именно Бопен/Пихлер может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Бопен/Пихлер отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Бопен/Пихлер еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Бопен/Пихлер не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Бёлер/Ларвиг

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Бёлер/Ларвиг хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Бёлер/Ларвиг никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Бёлер/Ларвиг сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Бёлер/Ларвиг всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Бопен/Пихлер — Бёлер/Ларвиг Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Бопен/Пихлер и Бёлер/Ларвиг, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Бопен/Пихлер и Бёлер/Ларвиг играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Бопен/Пихлер, и Бёлер/Ларвиг неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Бопен/Пихлер — Бёлер/Ларвиг: будет сделан акцент на атакующий теннис

Бопен/Пихлер и Бёлер/Ларвиг которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бопен/Пихлер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бёлер/Ларвиг хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бопен/Пихлер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бёлер/Ларвиг умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бопен/Пихлер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бёлер/Ларвиг вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бопен/Пихлер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бопен/Пихлер — Бёлер/Ларвиг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Бопен/Пихлер и Бёлер/Ларвиг, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-585135-prognoz-na-match-humayun-sultanov-niklas-schell-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-28-10-22/