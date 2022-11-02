Гальдос/Мельцер — Джевецкий/Матушевски: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Гальдос/Мельцер — Джевецкий/Матушевски (02-го ноября), ставки и коэффициенты

Гальдос/Мельцер — Джевецкий/Матушевски (02.11.2022), ставки и коэффициенты

02.11.2022 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Гальдос/Мельцер , а противостоять в этом поединке будет Джевецкий/Матушевски.



Теннисное противостояние Гальдос/Мельцер — Джевецкий/Матушевски пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 02.11.2022. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 18:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Гальдос/Мельцер является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гальдос/Мельцер — Джевецкий/Матушевски:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 02.11.2022 встречаются Гальдос/Мельцер и Джевецкий/Матушевски. Начало поединка запланировано на 18:00 по МСК. Гальдос/Мельцер является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Гальдос/Мельцер

Гальдос/Мельцер, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Гальдос/Мельцер может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Гальдос/Мельцер входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Гальдос/Мельцер еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Гальдос/Мельцер сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Джевецкий/Матушевски

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Джевецкий/Матушевски на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Джевецкий/Матушевски демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Джевецкий/Матушевски имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Джевецкий/Матушевски намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Джевецкий/Матушевски не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Джевецкий/Матушевски будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Джевецкий/Матушевски и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Джевецкий/Матушевски умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Гальдос/Мельцер» — «Джевецкий/Матушевски»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Гальдос/Мельцер и Джевецкий/Матушевски впервые будут встречаться между собой. Если Гальдос/Мельцер уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Джевецкий/Матушевски пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Гальдос/Мельцер демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Гальдос/Мельцер – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Гальдос/Мельцер — Джевецкий/Матушевски 02.11.2022

Гальдос/Мельцер

Несмотря на внушительный возраст, Гальдос/Мельцер демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Гальдос/Мельцер гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Гальдос/Мельцер обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Гальдос/Мельцер снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Гальдос/Мельцер может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Джевецкий/Матушевски

Выступать в зале Джевецкий/Матушевски не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Джевецкий/Матушевски старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Джевецкий/Матушевски принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Джевецкий/Матушевски демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Джевецкий/Матушевски даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Джевецкий/Матушевски хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Гальдос/Мельцер — Джевецкий/Матушевски Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Гальдос/Мельцер и Джевецкий/Матушевски аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Гальдос/Мельцер и Джевецкий/Матушевски обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Гальдос/Мельцер и Джевецкий/Матушевски постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Гальдос/Мельцер — Джевецкий/Матушевски: кто пройдет в следующий раунд?

Гальдос/Мельцер и Джевецкий/Матушевски которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Гальдос/Мельцер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джевецкий/Матушевски хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Гальдос/Мельцер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джевецкий/Матушевски умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Гальдос/Мельцер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джевецкий/Матушевски вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Гальдос/Мельцер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гальдос/Мельцер — Джевецкий/Матушевски. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Гальдос/Мельцер и Джевецкий/Матушевски сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Гальдос/Мельцер, и Джевецкий/Матушевски будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-617546-ons-zhaber-dzhessika-pegula-prognoz-professionala-03-11-22/