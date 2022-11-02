Прогноз на бой Леви Родригес (Бра) — Леонардо Дженуино (Бра) 05-го ноября 2022 года

«Леви Родригес (Бра)» – «Леонардо Дженуино (Бра)». 05.11.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 05-го ноября 2022 года состоится интересный поединок Леви Родригес (Бра) — Леонардо Дженуино (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 05-го ноября 2022 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Леви Родригес (Бра) — Леонардо Дженуино (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 01:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Леви Родригес (Бра) — Леонардо Дженуино (Бра):

победа Леви Родригес (Бра) – 0, ничья – 0, победа Леонардо Дженуино (Бра) – 0

Прогноз на матч Леви Родригес (Бра) – Леонардо Дженуино (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 05-го ноября 2022 года :

Так как Леви Родригес (Бра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Леонардо Дженуино (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Леви Родригес (Бра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Леви Родригес (Бра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Леви Родригес (Бра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Леви Родригес (Бра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Леви Родригес (Бра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Леви Родригес (Бра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Леонардо Дженуино (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Леонардо Дженуино (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Леонардо Дженуино (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Леонардо Дженуино (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Леонардо Дженуино (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Леви Родригес (Бра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Леви Родригес (Бра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Леви Родригес (Бра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Леви Родригес (Бра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Леви Родригес (Бра) валится с ног. К тому же, Леви Родригес (Бра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Леви Родригес (Бра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Леонардо Дженуино (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Леонардо Дженуино (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Леонардо Дженуино (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Леонардо Дженуино (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Леонардо Дженуино (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Леонардо Дженуино (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Леонардо Дженуино (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Леви Родригес (Бра) – Леонардо Дженуино (Бра) 05.11.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Леви Родригес (Бра) и Леонардо Дженуино (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Леви Родригес (Бра) и Леонардо Дженуино (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Леви Родригес (Бра) и Леонардо Дженуино (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Леви Родригес (Бра) и Леонардо Дженуино (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Леви Родригес (Бра) — Леонардо Дженуино (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Леонардо Дженуино (Бра) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Леви Родригес (Бра) в данный момент сильнее, нежели Леонардо Дженуино (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Леви Родригес (Бра)

Леви Родригес (Бра) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Леви Родригес (Бра) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Леви Родригес (Бра) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Леви Родригес (Бра) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Леви Родригес (Бра) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Леонардо Дженуино (Бра)

На данный момент Леонардо Дженуино (Бра) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Леонардо Дженуино (Бра) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Леонардо Дженуино (Бра) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Леонардо Дженуино (Бра) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Леонардо Дженуино (Бра) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Леви Родригес (Бра) — Леонардо Дженуино (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 05-го ноября 2022 года

В настоящее время Леви Родригес (Бра) и Леонардо Дженуино (Бра) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Леви Родригес (Бра) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Леви Родригес (Бра) и Леонардо Дженуино (Бра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Леви Родригес (Бра) выиграет бой.

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