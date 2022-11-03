Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) — Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) — Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE) (04 ноября), ставки и коэффициенты

Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) — Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE) (04 ноября), ставки и коэффициенты

04 ноября в 10:16 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) примет соперника по национальному первенству Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE).



Болельщики баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) очень любят матчи против БК Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 04 ноября хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 10:16 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) — Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) проводит на своей площадке, и 04 ноября хозяевам предстоит матч против игроков клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 10:16 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR), а один раз сильнее были игроки БК Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE).

Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR)

В этом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) вообще лидирует в чемпионате.



Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE)

Прогресс баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

NBA, Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) — Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE)

Болельщики баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) собираются 04 ноября активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 10:16 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Прогноз и ставка на матч Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) — Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE) 04 ноября

Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR)

В последние годы Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE)

В прошлом матче баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) — Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 04 ноября, и в его рамках состоится поединок Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) — Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 10:16 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) — Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE): в ожидании «трёхочковых бросков»

Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) — Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (QUAZAR) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (QUAKE) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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