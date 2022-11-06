Прогноз на бой Люк Кроуфорд (США) — Брекстон Эверетт (США) 06-го ноября 2022 года

«Люк Кроуфорд (США)» – «Брекстон Эверетт (США)». 06.11.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 06-го ноября 2022 года должен состояться бой Люк Кроуфорд (США) — Брекстон Эверетт (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 23:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Люк Кроуфорд (США) и Брекстон Эверетт (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 23:30 по московскому времени Люк Кроуфорд (США) и Брекстон Эверетт (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 06-го ноября 2022 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Люк Кроуфорд (США) и Брекстон Эверетт (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Люк Кроуфорд (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Люк Кроуфорд (США) — Брекстон Эверетт (США):

победа Люк Кроуфорд (США) – 0, ничья – 0, победа Брекстон Эверетт (США) – 0

Прогноз на матч Люк Кроуфорд (США) – Брекстон Эверетт (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06-го ноября 2022 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Люк Кроуфорд (США) не очень выгодно, а вот Брекстон Эверетт (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Люк Кроуфорд (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Люк Кроуфорд (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Люк Кроуфорд (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Люк Кроуфорд (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Люк Кроуфорд (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Люк Кроуфорд (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Брекстон Эверетт (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Брекстон Эверетт (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Брекстон Эверетт (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Брекстон Эверетт (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Брекстон Эверетт (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Люк Кроуфорд (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Люк Кроуфорд (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Люк Кроуфорд (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Люк Кроуфорд (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Брекстон Эверетт (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Брекстон Эверетт (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Брекстон Эверетт (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Брекстон Эверетт (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Брекстон Эверетт (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Брекстон Эверетт (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Брекстон Эверетт (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Люк Кроуфорд (США) – Брекстон Эверетт (США) 06.11.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Люк Кроуфорд (США) и Брекстон Эверетт (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Люк Кроуфорд (США) и Брекстон Эверетт (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Люк Кроуфорд (США) и Брекстон Эверетт (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Люк Кроуфорд (США) и Брекстон Эверетт (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Люк Кроуфорд (США) будет намного сильнее, чем Брекстон Эверетт (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Люк Кроуфорд (США) — Брекстон Эверетт (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Брекстон Эверетт (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Люк Кроуфорд (США)

Как бы Люк Кроуфорд (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Люк Кроуфорд (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Люк Кроуфорд (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Люк Кроуфорд (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Люк Кроуфорд (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Брекстон Эверетт (США)

Сейчас Брекстон Эверетт (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Брекстон Эверетт (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Брекстон Эверетт (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Брекстон Эверетт (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Брекстон Эверетт (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Люк Кроуфорд (США) — Брекстон Эверетт (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06-го ноября 2022 года

На титульный бой Люк Кроуфорд (США) — Брекстон Эверетт (США) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Люк Кроуфорд (США) сейчас находится на пике формы, так что Брекстон Эверетт (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Люк Кроуфорд (США).

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